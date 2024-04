„Situaci se nám podařilo stabilizovat. Na klinice jsou dva názorové proudy. Jeden reprezentuje přednosta pan docent Nalos, druhý představuje řada dalších lékařů. Někteří to vyřešili tím, že dali výpovědi. Oba proudy se bohužel střetávají z hlediska interpersonálních vztahů nebo z hlediska vedení,“ řekl předseda představenstva KZ Ondřej Štěrba s tím, že péče o pacienty nyní není ohrožena. Jiná situace by nastala, pokud by všech devět lékařů odešla.

Podle Štěrbových slov prozatím kliniku KAPIM žádný z lékařů neopustil, všichni jsou prozatím ve výpovědní lhůtě. Ani po jejím uplynutí by podle Štěrby neopustili Krajskou zdravotní, zamířili by do jejích dalších nemocnic v Děčíně nebo v Teplicích. „Do 22. dubna, kdy se uskuteční jednání krajské zastupitelstva, by měla být situace už stabilní,“ doplnil Štěrba. Jedním z řešení by mohla být personální změna ve vedení kliniky.

S hromadnými výpovědmi lékařů se potýkají i jiné nemocnice v Česku. Velkým problémem je to nyní například v Pardubicích, kde výpověď podalo 57 lékařů. Ti jako důvod uvádí především nedostatečné finanční ohodnocení a chtějí si tak vymoci vyšší výplaty.

