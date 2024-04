/ROZHOVOR, FOTO, VIDEO/ O novém využití bývalých jeslí na sídlišti Kamenný vrch na Střekově v Kamenné ulici už se hovoří několik let. V minulosti městský obvod dával několikrát najevo, že by uvítal, kdyby se sem jesličky vrátily. Nakonec ale město našlo úplně jiné využití. Bude i nadále sloužit především dětem, ale v rámci Domu dětí a mládeže (DDM). Vznikne zde prostor pro kroužky a inkubátor řemesel. O tom hovoří ředitel DDM Jan Eichler.

Nevyužité jesle na Střekově čeká přestavba, budou sloužit ústeckému DDM. | Video: Janni Vorlíček

Co přestavba konkrétně obsahuje?

Areál kompletně rekonstruujeme, to znamená plášť, střechy, podlahy, přístupové cesty i zahradu. Měl by splňovat všechny nároky na snížení spotřeby energií a modernizaci. Tedy větší prosklené plochy a podobně. Část střechy bude využit pro solární panely a část bude ekologická, zelená, jak se říká.

Co všechno se zde bude nacházet?

Jedná se o řemeslný inkubátor, který bude sloužit všem věkovým skupinám. Bude zde kutilská laboratoř pro práce se dřevem, základy řezbářství, truhlařiny a podobně. Kreativní šicí dílna zaměřená na kurzy šití, vyšívání strojem, šití barefootové obuvi a softsheelové tašky. Další prostor bude věnován polytechnické výchově, tedy různé stavebnice Lego technic, Merkur, robotické stavebnice a podobné.

Co malování a další výtvarné techniky?

Ano, bude zde také výtvarný ateliér se zaměřením na hrnčířskou činnost, chceme provozovat různé výtvarné techniky, na příklad malbu na různé materiály jako sklo, kámen, dále pracovat s vlnou a plstí, rounem, paličkovacími technikami, patchworkem, ale zkusit i šperkařství a drátování. V oblibě jsou i další aktivity, práce se zvukem, fotografování, natáčení a výroba propagačních předmětů.

Populární je i vaření…

… jistě, počítáme s ním. Možnosti tu skutečně pro vaření a pečení jsou, takže zde bude i dobře vybavená kuchyň pro kurzy vaření, pečení, zdravé výživy. Zajímavá bude jistě zahrada s kořením a léčivkami i s dalšími zajímavými vzdělávacími prvky.

Kolik dětí a kroužků zde bude působit?

Objekt nebude sloužit jen kroužkům dětí a mládeže, ale i veřejnosti. Celkově týdně pro několik set lidí. Dále budou prostory užívat senioři, začínající podnikatelé, prostě zájemci o nabízené služby. Kroužků bude jistě několik desítek.

Jaký je účel kroužků a přestavby, prostě jaké máte plány?

Hlavním cílem celého projektu je podpořit rozvoj řemesel a řemeslných aktivit tak, aby se zlepšila zručnost dětí, mládeže i dospělých v oblasti techniky a řemesel. Cílem je také umožnit veřejnosti přístup k různým dílnám, kde si nějaké věci sami vyrobí a třeba je to nastartuje k podnikání.

Co termíny uvedení do života?

V roce 2024 počítáme s vypracováním projektové dokumentace, stavebním povolením a podáním žádosti o dotaci. Rok 2025 by měl být ve znamení stavebních prací. S vybavením prostor a zahájením činnosti nového zařízení pro děti v roce následujícím, tedy 2026. Termíny jsou naším předpokladem a snažíme se je udržet.

Co financování, jaká je odhadovaná cena?

Celkové náklady odhadujeme na sedmdesát milionů korun. Z toho budeme žádat o dotaci ve výši padesáti milionů korn z Operačního fondu spravedlivé transformace, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

