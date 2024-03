„Projet z Vaňova do Ústí bez jediné nadávky snad teď ani není možné,“ pozastavil se nad dvojím dopravním omezením jeden z řidičů, reportérovi Ústeckého deníku se představil jako Vladimír.

Trasu prý jezdí dlouhé roky každý den. Zdržení kvůli opravě mostu je podle něj sice minimální, ale pozastavil se nad prodlouženým termínem. „Je to tam už skoro rok! Prostě mi to nepřijde možné, někdo si z nás úmyslně dělá srandu. Kdekoliv ve světě by to snad dali za týden,“ řekl rozčíleně.