„Tato vozidla se stala nesmazatelnou součástí našeho města. Neodvratně se přiblížila jejich chvíle na odpočinek,“ uvedla mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková.

Trolejbusová doprava byla v Ústí nad Labem zahájena v roce 1988 a téměř od samého počátku do vozidlového parku patřil právě tento typ trolejbusu. Do škol, do zaměstnání i za zábavou lidé jezdili legendární „škodovkou“ od roku 1989.

„Pro mě je to symbol Ústí, tak jako pro Prahu tramvaje T3. Od roku 2004 u mě začala velká trolejbusová éra, když jsem jezdil na střední školu na Stříbrníky. Díky tomu jsem získal taky lítačku a mohl jezdit po celém městě,“ zavzpomínal na Facebooku uživatel Jan Volák.

Ústečan Filip Vlček si v trolejbusech doslova libuje, od roku 2006 fotí veřejnou dopravu nejen v krajské metropoli a provozuje i svůj web. Vůz Škoda 15Tr zná velmi dobře.

„To byly prostě unikátní škodovky. Měly jednoduchý servis, dobře vytopitelné, dobře vyvětratelné, jen tak je něco nepoložilo. Vydržely i sněhové kalamity, snad kromě jediné z roku 2013, to ale stála i auta,“ rozpovídal se.

Ikona ústecké MHD: Škoda 15Tr Dvoučlánkový trolejbus vyráběný mezi lety 1988 a 1995 (prototypy již v první polovině 80. let) podnikem Škoda Ostrov. Od roku 1995 byla produkována modernizovaná verze Škoda 15TrM. Kloubový trolejbus 15Tr byl vyvinut v první polovině 80. let 20. století jako vůbec první československý článkový trolejbus. Vůz 15Tr je třínápravový trolejbus, který sestává ze dvou částí. Ty jsou spojeny kloubem v podvozkové části a krycím měchem. Trolejbus má dva trakční motory, jeden na prostřední, druhý na zadní nápravě, díky tomu tak byl 15Tr zvýhodněn při provozu v náročném terénu. Trolejbusy Škoda byly nejprve dodávány pouze v červeno-krémovém nátěru, který byl standardní pro všechny dopravní podniky tehdejší ČSSR.

Focení tramvají, autobusů či trolejbusů je jeho velkým koníčkem. „Patnáct let zpátky byla městská hromadná doprava v Ústí považována za nejhorší v Česku, byla srovnatelná s dopravou na Ukrajině či v Rusku,“ pokračoval. Obnovu vnímá jako nutnost, zároveň má jasno: „Na staré trolejbusy by se nemělo nikdy zapomenout. Odvedly skvělou službu,“ myslí si.

Během pětatřiceti let se v Ústí nad Labem vystřídalo téměř 80 těchto trolejbusů. 66 vozů bylo do města dodáno z výroby a 11 dalších na sever dorazilo z jiných krajských měst. Ústí se postupně stalo největším provozovatelem trolejbusů Škoda 15 Tr na světě. Neoddělitelně také dotvářely panorama Ústí, prakticky na každé druhé fotce z Mírového náměstí a z Předmostí lze nalézt právě patnáctky.

Poslední sbohem dávají i řidiči. „Bylo mi ctí se s těmito vozy svézt. Šlo o můj dětský sen a jsem rád, že jsem je ještě zastihl. Na svůj věk jezdily skvěle,“ řekl řidič Pavel Richtr.

Poslední jízda tradičním dvoučlánkovým trolejbusem se uskutečnila v neděli 24. března. Dopravní podnik města Ústí nad Labem touto slavnostní okružní cestou zakončil celý týden, kdy se jimi mohli lidé ještě svézt. Na nedělní finální jízdu se zájemci museli registrovat e-mailem, omezený počet 44 míst byl obsazen bleskově.

„Pro mě bylo samozřejmostí absolvovat poslední jízdu, přece jen to bylo i mé dětství, když v Ústí začínaly. Jízda trvala téměř čtyři hodiny a všichni účastníci si ji moc užívali,“ dodala mluvčí Jana Dvořáková. Na vytipovaných místech probíhala vždy i krátká pauza pro pořízení fotografií.

Trolejbusy nyní nechá podnik ekologicky zlikvidovat a s největší pravděpodobností si jedno vozidlo ponechá pro historické účely. Nové hybridní trolejbusy mají zvýšit komfort a pohodlí cestujících.

S tím souvisí i chystané přečíslování a přemístění některých linek ústecké městské hromadné dopravy, změna vejde v platnost 1. května.

