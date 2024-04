Co se názoru na odpadkové koše třeba na Mírovém, nebo na Lidické náměstí, či přilehlých ulicích týká, stačí oslovit kolemjdoucí. Ti většinou odpovídají, jakoby jste do nich píchli šídlem: rozzlobeně a s nechutí. „Pamatuji si ty sliby, kdy tady měly být velkoobjemové koše zapuštěné pod povrchem. Sliby, chyby, znáte to. Ty hnusné, zaprasené a ohořelé plastové věci potřebují vyměnit, je to jenom pro ostudu. Kdo se na to má koukat,“ kritizoval například Ústečan, který se představil jako Martin.