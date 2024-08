Lávku při železničním mostě nyní tvoří z velké části dřevěná prkna, která ovšem hnijí, odpadávají, a to natolik, že se na některých místech tvoří díry, u kterých může lehce dojít ke zranění. Město tyto díry nechává pravidelně pokrýt dřevotřískovými deskami, jenže i o ty lidé také snadno zakopnou. Takovými deskami je nyní pokrytá výrazná část na straně pod Větruší, ve směru na Střekov lidé narazí na pět dalších takových míst.

Lávka je na hraně životnosti už několik let, což rozčiluje nejen Ústečany, kteří přechod přes řeku požívají každý den. „Já jsem ještě mladej, poradím si, jen tady nesmím čučet do telefonu, ale babička tudy radši nechodí, přitom bydlí blízko. Chodí přes Benešák, má obavu z těch děr,“ řekl Ústeckému deníku už v červnu muž, který zrovna po lávce procházel.

Město před třemi měsíci přislíbilo, že situaci vyřeší. Přestože železniční most má na starost Správa železnic, přilehlá lávka patří právě městu. Magistrát na rekonstrukci vyčlenil čtyři miliony korun a začne příští týden. „Hlavním důvodem dvouměsíčního uzavření je výměna současného pochozího materiálu z dřevěného na kompozitní. Stavba bude navazovat na již realizované opravy přístupových schodišť a části lávky na pravém i levém břehu Labe,“ vysvětlila mluvčí města Romana Macová.

Už během prvního zářijového týdne dělníci začnou s odstraněním dřevěných prken včetně spojovacího materiálu, současně proběhne oprava protikorozní ochrany ocelové konstrukce a v druhé polovině září lávka začne dostávat první části z kompozitních roštů. Dřevěná prkna z lávky tedy nadobro zmizí, a to navzdory faktu, že město před rokem polovinu prken nechalo vyměnit a za výměnu zaplatilo více než půl milionu korun.

„Stavba proběhne za plné uzavírky lávky do 31. října a celková cena stavby je 3 363 111 korun,“ doplnila mluvčí Romana Macová. Oprava lávky tedy má být dokončena ještě před listopadovým uzavřením Benešova mostu kvůli jeho dvouleté rekonstrukci. Lidé tak během ní budou moci využívat nejen provizorní lávku v těsné blízkosti Benešova mostu, ale také již opravenou lávku u železničního mostu.

„Je to hraniční termín, snad se nic nepokazí a vše se stihne, protože si jako Střekovák jinak nedovedu představit, že budeme přes řeku využívat jen jednu lávku, potřebujeme obě. Je otázka, jak to bude vypadat, nějaké rošty nejsou nejideálnějším řešením, třeba psi se na nich natrápí, ale ať hlavně zmizí ta shnilá místa, vždyť to je fakt nebezpečné,“ přidal svůj pohled ve čtvrtek odpoledne další procházející muž.

