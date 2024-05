Nakonec zvolil autobus, trolejbusem nechtěl objíždět celý Střekov. S rozporuplnými pocity nebyl jediný. Po desítkách let z Ústí totiž vymizelo zavedené číslování trolejbusů od 51 do 62, zrovna tak u autobusů. Navíc od 1. května řada linek změnila i trasu.

„Nové trasy jsme si nastudovali už doma, takže jsme trochu věděli, co nás čeká. Důchodcům to ale nezávidíme, bude jim to asi trvat,“ shodli se na zastávce Filip s Radkou, zástupci mladší generace. „Víc než kdy jindy teďka využívám aplikaci v mobilu, kde najdu všechny trasy,“ přidala názor další mladá cestující.

FOTO: Autobus 11? To už v Ústí nepotkáte! Podívejte se, jaká čísla jezdí dnes

Dopravní podnik k přečíslování zavelel právě z důvodu změny některých tras, na které nasadil větší počet nových trolejbusů. Dle mluvčí organizace Jany Dvořákové by zachování starého číslování bylo pro cestující ještě více matoucí. Podnik s počáteční kritikou počítal. Stížností dle Dvořákové sice nepřibylo, zvýšeného počtu dotazů ovšem ano.

Informační kampaň byla rozsáhlá, zacílila i na seniory, kteří obdrželi třeba letáky. „Zvyknu si, nic jiného mi vlastně ani nezbývá,“ dodal ve čtvrtek ráno na zastávce Revoluční starší muž. Pomohly mu právě letáky, trolejbusem jezdí denně.

Už pozítří. Nové linky a číslování v ústecké MHD klepou na dveře

Přečíslování a přelinkování linek bylo od začátku roku druhou výraznou změnou v ústecké MHD. Tou první bylo hned od 1. ledna zavedení povinného nástupu předními dveřmi na všech zastávkách s výjimkou nejvytíženějších v centru města.

Díky tomu ubylo černých pasažérů, což se projevilo na zvýšených tržbách za jízdné. Dopravní podnik za první čtvrtletí roku 2024 právě na jízdném utržil o 817 tisíc korun více než za stejné období loňského roku.

„Jelikož sazba DPH vzrostla z deseti na dvanáct procent, není dopad na hospodaření podniku nijak významný,“ uvedla Jana Dvořáková s tím, že zavedení nástupu předními dveřmi přispělo ke zvýšené bezpečnosti a kvality služeb, což bylo hlavním cílem změny. „Je i méně stížností od cestujících na nepořádek a chování ostatních cestujících ve vozidlech,“ dodala mluvčí.

Mohlo by vás zajímat: Kudy kam po nových linkách MHD v Ústí? Připravili jsme přehledný seznam