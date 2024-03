Nastupujete do funkce jako neuvolněný náměstek primátora, a přitom vám zůstávají na starost pravomoci vnímané jako neoblíbené, nevděčné a přitom velmi náročné: vyloučené lokality, veřejná prostranství, pořádek na ulici, jak to chcete při zaměstnání dopravce všechno stihnout?

Bude to náročné, ale jsem přesvědčený, že když do toho půjdu naplno, tak to zvládnu. Spoustu věcí mám již rozpracovaných a další mě čekají. Kdybych měl pocit, že to nebudu schopen zvládnout, funkci bych rozhodně nepřijal.

Ze zákulisních zdrojů vyplynulo, že dalším důvodem pro vaše jmenování bylo jisté pnutí uvnitř partaje směrem k dosavadnímu náměstkovi Bohumilu Ježkovi, nyní už bývalému, údajně mu členská základna vyčítala kulminaci několika funkcí, mohl byste to upřesnit?

Až tak dramaticky bych to neřekl. Je sice pravda, že do několika funkcí, které Bohumil Ježek zastával, byli schválení jiní členové OK SPD v Ústí. Záležitost je to ale vnitrostranická, a protože jsme demokratické hnutí, OK SPD Ústí nad Labem si tyhle věci vyřešila sama. Z rozhodnutí členské základny jsem se stal předsedou oblastního klubu SPD v Ústí nad Labem. Poté OK SPD a Regionální Klub SPD Ústeckého kraje navrhly výměnu zastupitelů ve funkcích ústecké městské rady.

Když se zaměříme na práci, co máte aktuálně rozdělaného a na čem se chystáte pracovat v nejbližší době?

Aktuálně dokončujeme statut města a v nejbližší době zopakujeme preventivně bezpečnostní akci v Předlicích a samozřejmě v Mojžíři. Navazujeme tím na kontroly z minulého roku, chceme vědět, jak byly odstraněny nedostatky, které jsme našli a jak to aktuálně vypadá.

Vyloučené lokality a obchod s chudobou jsou vážný problém, máte na to nějaký vlastní recept a jak jej chcete prosadit?

Už od nástupu do funkce radního jsem se zaměřil na vyloučené lokality, kde jsem navrhl a také zařídil preventivně bezpečnostní kontroly ve vyloučených lokalitách. Při nich se soustředíme na kontrolu věcí, které se týkají stavebního, sociálního odboru, městské policie. Při kontrole spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí a Hasičským záchranným sborem. Zatím nám zákony nedovolí více. V parlamentu naši poslanci SPD navrhovali a dál se snaží prosadit ke schválení řadu změn v zákonech, které se této problematiky týkají, bohužel se zatím nepodařilo tyto prosadit.

K největším připomínkám, které od Ústečanů zaznívají, patří takzvaný reklamní smog v centru města, co se s tím chystáte udělat?

Z tohoto a dalších důvodů vznikla Kancelář architekta města (KAM). Ta by se měla zaměřit na tyto záležitosti. Jsou tam odborníci, kteří řeší v tuto chvíli i jinou problematiku, například městský mobiliář jako odpadkové koše a lavičky, ale určitě se budou tomuto tématu, jak se vypořádat s nevhodnou reklamou v ústeckých ulicích, věnovat.

Stejná připomínka zaznívá ohledně úklidu a chuligánů, kteří ho dělají především v noci o víkendu, co s tím uděláte?

Úklid města bude dle nové smlouvy, kterou město podepsalo, prováděn i o víkendech. Co se týká chuligánů, ty bohužel byli, jsou a budou. S nimi nám ale pomůže rozšíření kamerového systému a také pomoc z řad obyvatel města, kteří v případě, že uvidí takové chování, zavolají městskou policii a ta se vší rozhodností zasáhne.

Hodně se hovoří o předvolebních slibech, jeden z těch od SPD bylo zlevňování, ale například i letos je potřeba platit za svoz odpadu, který město opětovně zavedlo loni, nebudete s koaličním partnerem vyjednávat o jeho zrušení?

Zdražení energií, které nikdo z nás nečekal, zhatilo možnost prosadit svoz komunálního odpadu u nás ve městě zadarmo. Zároveň každým rokem roste cena skládkovného. I z tohoto důvodu je zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu prozatím neprůchozí. Ve srovnání s okolními městy (mimo Teplic) máme i tak poplatek za svoz odpadu levnější.

O jedné vaší gesci jsme ještě podrobněji nehovořili, až malou zmínku. O statutu města, kde se už roky mluví o potřebě jeho radikální a významné změny. Návrh ale řeší jen formality, čili majetkové a další pravomoci obvodů nepřišly v koalici na pořad dne?

Změny ve statutu města přicházejí po dvanácti letech, celou tuto dobu nebyl nikdo schopen domluvit jakoukoliv podstatnou změnu. Náš nový statut vzniká ve shodě s legislativou a všemi jejími změnami, které platí od nového roku, kdy vešel v platnost nový Zákon o obcích. Proto je příprava nového statutu ještě složitější. Musím zdůraznit, že při jednání s ministerstvem vnitra vzniká tento ústecký jako vzorový pro ostatní města. Na otázku radikálních změn musím říci, že jsem rád, že se povedlo shodnout se všemi zúčastněnými na obsahu současného návrhu a věřím, že bude na příštím zastupitelstvu schválen.

Na závěr, co se chystáte udělat jako první věc udělat ve funkci?

Sednu si v kanceláři za stůl, dám si kafe a promyslím, co je v mých silách pro lidi ve městě udělat a co bohužel ne. Podle toho si sestavím seznam osobních priorit a budu se jím řídit.

