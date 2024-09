Generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák v rámci kontrolního dne uvedl, že společnost nyní finišuje s objektem úpravny vody. „Aby se ale voda dostala tam, kam potřebujeme, potřebujeme začít budovat přivaděč z Machnína do Hrádku, resp. k Uhelné. Ten by měl být hotový konce roku 2026.“

Budou tak nahrazeny zdroje pitné vody na Chrastavsku a Hrádecku, a to výstavbou zhruba 12 kilometrů dlouhého přivaděče do Uhelné. Náklady na přivaděč jsou 341 milionů korun. Hejtman Libereckého Martin Půta, který se rovněž kontrolního dne zúčastnil, poděkoval SVS kromě jiného za přípravu navazujících staveb do Václavic a Horního Vítkova. Projekt je financován z Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, z Fondu Turów Libereckého kraje a zdrojů SVS.

Na úpravnu navazují další projekty

Realizací investice dojde k revitalizaci 5 zdrojů vody (4 vrty, 1 gravitace) v prameništi Machnín a rekonstrukci úpravny vody Machnín. „Rekonstrukce úpravny je první předpoklad k tomu, abychom měli dostatek pitné vody do nových vodovodů ve Václavicích a Horním Vítkově. A zároveň abychom měli dostatečný zdroj vody pro Hrádek nad Nisou, který je teď z 60 procent zásobován z vodního zdroje Uhelná, kde voda v posledních desetiletích klesá. Z 35 milionů eur, které přinesla Libereckému kraji Dohoda o Turówu, budou finančně podpořeny kromě rekonstrukce úpravny vody v Machníně také například zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova,“ uvedl hejtman Martin Půta.