Kolik za návštěvu prezidenta? Petra Pavla vyjde oproti těm Miloše Zemana levněji

Během deseti let prezidentování Miloše Zemana platily kraje za jeho návštěvu v regionech stovky tisíc korun. Částky se vyšplhaly do takových výšek, že je některé kraje, především ty, jejichž představitelé s politikou Miloše Zemana nesouhlasili, odmítaly platit. Návštěvy Petra Pavla, který je ve funkci od loňského března, jsou řádově levnější. „Ústecký kraj počítá během návštěvy prezidenta Petra Pavla s náklady do 50 tisíc korun,“ řekla Deníku mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková.