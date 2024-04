Drážďanská ulice v Krásném Březně. Zdroj: Deník/Jan Pechánek

Drážďanská ulice

Stačí jen sledovat, jak to s projíždějícími auty hází ze strany na stranu a nahoru dolů. Punc nejhorší silnice v Ústí nad Labem podle Ústeckého deníku patří Drážďanské ulici v Krásném Březně. Vede od Přístavní ulice pod Mariánskou skálou, kolem zoologické zahrady až k místnímu zámku. Pokud máte své auto opravdu rádi, tomuto místu se raději vyhněte.

Zdejší dvoukilometrová silnice patří k nejproblematičtějším ve městě, jezdí tudy všechny trolejbusy ve směru do Krásného Března a Neštěmic. „V trolejbuse to vámi hází a poskakuje, je to znát,“ popsala mladá žena na zastávce Vojanova. Podobně reagovali i další lidé.

Světlo na konci tunelu v tomto případě ovšem existuje, cesta se v budoucnosti dočká rekonstrukce. Alespoň tedy podle magistrátu, v místě nechává provést geotechnický průzkum, který podrobně ukáže celkový stav komunikace. To je první krok k tomu, aby vznikla projektová dokumentace. Hrubý odhad zahájení stavebních prací je rok 2026, silnice tak bude ještě nějakou dobu trápit řidiče i cestující MHD. Pokud si v její blízkosti otevřete autoservis, půjde o geniální obchodní tah.