Na výraznou obměnu se obyvatelé Krásného Března mohu těšit především v rámci rozlehlé dvorany v prvním patře, kde sídlí například městská policie a na protější straně zdravotnické středisko. Právě část budovy, kde mají ústečtí strážníci jednu z poboček, patří městu.

„Předmětem zakázky je rozebrání dvorany a její náhrada stavbou ochozů, dále jsou to provedení dešťové kanalizace a vsakovacího objektu, přípojka kanalizace, přeložka přípojek teplovodů, veřejné osvětlení a stavba nového parkoviště namísto stávající kryté garáže,“ objasnila konkrétní kroky náměstkyně primátora Věra Nechybová s tím, že zatéká také právě do parkoviště ve spodní části areálu, čímž je v podstatě nepoužitelné.

Parkoviště pod Corsem v Krásném Březně. Nyní v místě parkuji jen vozidla městské policie.

Pochozí část Corsa je v dezolátním stavu již několik let. V podchodech a průchodech musí chodci dávat pozor nejen na to, aby si nezlámali nohu, ale také aby nešlápli do louže, mezi odpadky či výkaly. Ústečtí architekti již před časem navrhovali, aby město nechalo zdemolovat právě promenádu v patře, čímž by vzniklo atrium s potenciálem na zpříjemnění a vylepšení vzhledu této normalizační památky.

„Bydlím v Krásném Březně přes dvacet let, na Corso koukám z balkónu. Asi bych si tam po opravách dovedla představit nějaké atrium, kavárnu a prostory, kde by se mohli scházet lidé, ale to by asi zahrnovalo výrazně větší investice než jen těch 25 milionů korun. Já přes to nádvoří skoro nechodím, radši si to obejdu celé, ale jakákoliv změna tam bude jen k lepšímu,“ přidala svůj postřeh místní obyvatelka Alena H.

Budova vyrostla v 80. letech pod křídly architekta Václava Krejčího, ovšem výraznější úpravy v objektu od té doby neproběhly. Do Corsa přitom ještě donedávna Ústečané chodili na bowling, minigolf, sídlila tam pošta, knihovna, šlo také o kulturní centrum s kinem či divadlem. Nyní se v areálu nachází v podstatě jen večerka, obchod se spotřebním zbožím, bazar, zdravotnické středisko s lékárnou a městská policie. V minulosti město našlo investora, který chtěl komplex odkoupit a přebudovat, k realizaci ovšem nakonec nedošlo a z Corsa se postupem času stalo silně nevábné místo.

Vedení zdravotnického střediska, které v objektu sídlí, podle města o plánech ví. „Koordinovali jsme s nimi jednotlivé kroky, jsou se situací obeznámeny. Středisko možná bude oprava trochu omezovat, ale revitalizace je zkrátka nevyhnutelná,“ dodala náměstkyně primátora Věra Nechybová.