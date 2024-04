Opak je ale pravdou. Doslova v rodinném prostředí útulné zahrady tu naleznete palačinkárnu a mydlárnu. Hlavně na palačinku, pivo či limonádu sem za víkend zamíří i přes sto lidí. „Hospoda na mýtince je asi správné přirovnání. Otevřela jsem, šla do lesa, zatloukla pár cedulí a lidé chodili. Nejenom na palačinku, ale i na pivo či limonádu,“ řekla Ústeckému deníku v sobotu odpoledne majitelka Hedvika Vychytilová.

Už pozítří. Nové linky a číslování v ústecké MHD klepou na dveře

Před časem vyráběla jen mýdla a otevřením malé hospůdky pod širým nebem chtěla vyrovnat finanční ztrátu z koronavirové doby. Povedlo se. „Covid zamezil jezdit na trhy, uživit se a pracovat, jak jsem byla zvyklá. Hledala jsem jiný kanál a využila vlastní pozemek s plánem, že půjde o dočasný projekt. Chytlo se to natolik, že by mi teď bylo líto hospůdku zavřít,“ pokračovala majitelka.

Když koronavirová pouta povolila, lidé ve velkém naběhli do přírody. Útokem začali brát i palačinkárnu. Ta tak nakonec oproti původním plánu zůstala a žije vesele dál. Letí zde palačinky sladké i slané, narazíte tu na víkendové speciály. Vše je děláno přímo na místě. Ceny? Za sladké palačinky zaplatíte 70 až 90 korun, slané vyjdou od 120 do 150 korun. Za pivo tu dáte 35 korun.

VIDEO: Rytíři, fakír a pohádky. Lidé na hradě Střekov přivítali jaro

„Zákazníkům vycházíme vstříc, posloucháme je. O tom to asi celé je. Sami si děláme i sirupy. Jasně, marmeládu koupím, ale žádná Nutella, máme absolutně bezpalmový provoz,“ přiblížila Hedvika s tím, že si přijdou u nich na své i lidé s bezlepkovou dietou.

Co se týče návštěvníků, střídají se zde rodiny s dětmi, cyklisté, pejskaři. Lokalitě hraje do karet blízkost rozhleden a vyhlídek na České středohoří, třeba Vyhlídka Dubičky se nachází dva kilometry od Moravan. Řada výletníků právě na tuto vyhlídku míří z Dolních Zálezel a podnik je po cestě. „Jsme tu poprvé a celkově se nám to tady strašně líbí. Je to malé, takové pohádkové. Byli jsme v prvním momentu hodně překvapení,“ shodla se dvojice výletníků se psy.

Kavárna Báchorka v centru Ústí končí. Čeká ji rekonstrukce, bude modernější

Jiní zase moravanský unikát navštěvují pravidelně během toulek po místních kopcích. „Když je sezona a je otevřeno, skoro pokaždé se sem jdeme podívat. Je to už taková naše dlouholetá tradice,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku host Víťa s tím, že palačinka proběhnout musí. „Je nezaměnitelná,“ doplnil jedním dechem.

V prostoru palačinkárny lze zakoupit i mýdlové produkty. Majitelka ručně vyrábí tuhá mýdla, šampony, deodoranty, ekologické úklidové prostředky. S oběma projekty navíc spolupracuje s dalšími lokálními výrobci, třeba s Ústeckou pražírnou. „Jsem vyléčený top manažer. Skončila jsem na rukodílné práci, která mě naplňuje. U palačinkárny provozujeme s pomocí dcery ptačí zoo a v brzké době bych se ráda pustila do dalšího nápadu, kterým je levandulové pole,“ uzavřela povídání aktivní majitelka.