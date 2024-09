/PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ/ Josef Novotný většinu života tvrdě pracoval v zemědělství a živil se také jako šofér náklaďáku. Aktivní pohyb mu přerušil až vážný úraz. V podhůří Železných hor na okraji Českomoravské vrchoviny žil Josef Novotný od svého narození celkem čtvrt století. Pak ale přesídlil za prací i bydlením na sever Čech do Řehlovic u Ústí nad Labem.

„Měl jsem dvě sestry, ta starší později kvůli neléčené cukrovce zemřela. S mladší, která bydlí, v Podbořanech, si často voláme. Když mi zdravotní stav ještě dovolil, tak jsme se i navštěvovali. S rodiči jsme bydleli v domečku, měli jsme i malé hospodářství. Moc volna tehdy nebylo, když jsem přijel domů ze školy, doma bylo pořád co dělat. S rodiči jsme v době volna aspoň jezdili na výlety,“ vzpomíná dnes 77letý senior.

Když mu čas dovolil a rodiče nepotřebovali pomoc, honil se jako malý kluk s kamarády za míčem, chodili na houby, v zimě sáňkovali. Na základní škole trénoval lehkou atletiku. „Byl jsem štíhlý a pohyblivý, skákal jsem do dálky, šplhal. Na vesnici se sportovalo pořád. Po základní škole jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů v Chotěboři, kde jsem bydlel na internátu. V zimě jsme techniku opravovali, aby v sezóně byla připravená na sklizeň,“ vzpomíná na roky tvrdé práce.

Za bytem na sever Čech

V zemědělství se tehdy vydělalo málo peněz a na Havlíčkobrodsku bylo podle Josefa Novotného prakticky jen zemědělství. Po vyučení si zde prý vydělal jen pět korun na hodinu. Rozhodl se proto přesídlit na sever Čech, kde v roce 1972 dostal v Řehlovicích práci i byt. Pracoval tam na statku, bydlel v bytovce a později v paneláku.

„Jezdil jsem s traktorem a se stroji na sklizeň, v zimě s náklaďákem. Když po revoluci zažilo zemědělství útlum, dělal jsem 11 let v chemičce ve Velvětech na Teplicku. Pracovala tam totiž moje druhá manželka a sehnala mi místo. Byla rozvedená, měla tři děti, tak jsme to dali dohromady. Narodila se nám ještě dcera, která mě tady v domově navštěvuje,“ říká s tím, že první manželství se mu nevydařilo.

Po úrazu, kdy šel venčit psa a nešťastnou náhodou si zlomil kyčel, požádal pan Josef o přemístění do Domova sociálních služeb Litvínov. „Jsem tady čtyři roky, s mojí paní jsme tu byli společně jen krátce, zemřela na těžký zápal plic.“

Mezi jeho zájmy v životě patřila hlavně rodina, rád zušlechťoval zahrádku, chodili na procházky. „Autem jsme také jezdili na výlety. Měl jsem moskviče, bylo to kvalitní a pohodlné auto. Byl jsem manuálně zručný, a když bylo potřeba, opravil jsem si jakoukoliv závadu. Jinak toho času moc nebylo, přes léto se v zemědělství dělalo celý týden,“ říká pan Novotný.

O to víc ho mrzí, že si dnešní mladí lidé neumějí vážit lidské práce, nechtějí mít žádné povinnosti a preferují jen zábavu. „Proti naši generaci, kdy samozřejmě byla jiná doba, je to velký rozdíl. Navíc když celý život poctivě dřete, čekáte slušný důchod a ne almužnu. Když důchodcům dnes stát přidá pár korun, není to důstojné. U zpráv se často rozčílím,“ přiznává senior.

V životě měl podle svých slov největší radost, když se mu narodila dcera. „Do budoucna si přeji hlavně dobré zdraví, teď bojuji s cukrovkou. Tady v domově si nemám na co stěžovat, personál je tu obětavý, jídlo perfektní. Máme tu pestrý program, jako je cvičení, hry, promítání kina, soutěžíme v AZ kvízu či mlsáme v kavárničce. Výhodou je také pěkná velká zahrada, člověk může čas trávit venku,“ dodává Josef Novotný.

Domovy sociálních služeb Litvínov Litvínovský domov pro seniory nabízí 117 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Individuálním a citlivým přístupem tamní personál zajišťuje aktivní a důstojné prožití stáří pro své klienty. Ti mohou využívat řady služeb a moderně vybavené prostředí, pořádá se zde také mnoho akcí.

