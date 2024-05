Požár na chabařovickém náměstí 5. května zničil v pondělí velkou část bytu. Lidé, kteří v něm bydlí, ale na takovou katastrofu nezůstali úplně sami. Pomáhají jim místní lidé a Nadační fond Auxilium vicinum dokonce vyhlásil sbírku, která by mohla pomoci velkou část tohoto břemene z vyhořelé rodiny Gebertových sejmout.

Z úklidu vyhořelého bytu. | Foto: Se souhlasem Jany Vernerové

Nejen to, i místní děti s vyhořelým kamarádem soucítí. Spontánně se v úterý domluvily a společně vyrazily pomáhat s vyklízením požářiště. Ostatně, není to nic zvláštního, protože parta kamarádů jsou vlastně členové mládeže zdejších dobrovolných hasičů. O požáru jsme informovali zde.

„Dokázali za několik hodin vyklidit část bytu a zaplnit celý velký kontejner. Co je pro mě nejvíc, že už v takovém věku se semknou a dokážou si pomoci,“ líčila zdejší obyvatelka a dobrovolná hasička Jana Vernerová. „Nesmírně si jich všech vážíme a pevně věřím, že do budoucna nám tady vyrostou super hasiči. Za dnešek smekáme a ještě jednou velké děkuji všem,“ pokračovala.

Libora Geberta podle jeho slov taková solidarita dojala. „Kluk je taky u dobrovolných hasičů. Já musím všem, kdo nabídli pomocnou ruku, moc poděkovat. Od pondělka mi volalo snad tisíc lidí a ptali se, jak pomoci. Dokonce se ozval rodák z Chabařovic, který provozuje stavební firmu a slíbil, že mi byt dá za nějakou minimální cenu dohromady. Je to úžasné,“ líčil.

Co se vlastně stalo, to neví a prý to zatím nevědí ani specialisté. „Podezřelého máme, dvě staré lampičky. Vzali je a vyřízli i kus kabelů, aby to mohli poslat na analýzu do Prahy, do kriminalistického ústavu. Prý to bude trvat asi dva měsíce. Ale musím říci, že elektroinstalace byla nová a v pořádku,“ povzdechl si Libor Gebert.

V Chabařovicích působí Nadační Fond Auxilium vicinum už několik let. Zaměřuje se na sousedskou výpomoc mezi lidmi z Chabařovic a Roudníků. Pomáhá potřebným všech věkových kategorií. Dětem, seniorům, postiženým, sociálně znevýhodněným, zdravotně postiženým, jedincům, rodinám i skupinám, zapojit se samozřejmě mohou i lidé odjinud. Ačkoli se zaměřuje spíše materiální pomoc, ve výjimečných případech sežene i nějaké finance.

Pomoc Gebertovým Transparentní účet Nadačního Fondu Auxilium vicinum pro pomoc rodině Gebertových: 2700833598/2010, zpráva pro příjemce: Gebertovi, variabilní symbol: 313. Stav účtu lze sledovat zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2700833598

Což je i případ Gebertových, kteří vlastně přišli o všechno. „Rozhodli jsme se proto vyhlásit sbírku. Zájemci mohou finanční pomoc posílat na transparentní účet našeho nadačního fondu. V pátek 17. května od 18 hodin se bude v areálu FK Slovan konat koncert kapely Kabát revival. Vstupné bude zdarma, ale u vstupu bude umístěna zapečetěná kasička našeho nadačního fondu a výtěžek i z této sbírky bude věnován Gebertovým,“ dodal za fond obyvatel Chabařovic a zároveň krajský radní Tomáš Rieger.

