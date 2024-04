Padesátkové a šedesátkové číslování totiž nahradí sedmdesátkové a osmdesátkové. To znamená, že linky trolejbusů a autobusů už neponesou číselná označení 3, 15, 19, 51, 52, 53 a podobně, ale čísla od 70 do 91. Například linka číslo 60 ze Severní Terasy na Střekov dostane číslo 80 a na jezero Milada se Ústečané svezou autobusy 77 a 78 a také trolejbusem 73.

„Naše nová linková koncepce vychází z aktuálních potřeb ústeckých cestujících. Díky této změně jim poskytneme více místa na vybraných spojích nasazením trolejbusů místo autobusových spojů," vysvětlila výkonná ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi s tím, že nově navržené linkování zároveň nabídne rozšířenou kapacitu moderních autobusů a trolejbusů, delší trasy a přímá spojení.

Podnik o novém linkování informuje v předstihu s využitím všech dostupných prostředků ať už elektronických, nebo i letáky a plakáty. Ze zavedených linek zůstane jediná, a to částečně číslo 57. Jezdit ovšem bude akorát mezi Neštěmicemi a Mojžířem, přičemž namísto trolejbusu zde má pendlovat autobus. Režim se zde změnil už loni začátkem léta, kvůli agresivitě cestujících a četnosti pasažérů jezdících bez platné jízdenky.

Poslední významné změny v městské hromadné dopravě dopravní podnik v Ústí nad Labem provedl před 17 lety. Od té doby vzrostly požadavky na propojení částí města související s generační obměnou obyvatel, vznikem nových průmyslových a obchodních zón.

„Aktuální požadavky cestujících v současnosti hovoří o potřebě efektivnějších a přímých spojů do zaměstnání, či obchodů. Důležité je i nezapomínat na nejmladší, kteří potřebují rychlé spojení do škol a do zájmových, případně sportovních kroužků,“ poznamenala mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Ústečané ovšem změny prozatím nepřijímají moc dobře. O novince diskutují na sociálních sítích i naživo. „Řekl bych, že si na to nebudu zvykat moc dobře. Moje babička například ještě třicet let po válce říkala krušnohorskému rychlíku do Německa Konrad Henlein, že prý se tak jmenoval za okupace a je na to zvyklá. Já taky sedmnáctku, jedenáctku, nebo trojku pamatuju už desítky let, a taky ze dne na den zmizí. Doufám, že nová čísla a linky dostanu do krve rychle,“ poznamenal Otto Frühbauer.

Plánek nových linek MHD v Ústí nad Labem.Zdroj: Se souhlasem DPMÚL

Změnu v linkování dopravní podnik zároveň podpoří nasazením 33 nových parciálních trolejbusů, které nahradí nejen zastaralé trolejbusy, ale i části autobusových linek. Jejich nákup od společnosti Škoda Electric si vyžádal 812 milionů korun. Nová flotila prý nabízí nejen rozšířenou kapacitu pro cestující, ale i více bezpečnostních prvků, případně dvě hnací nápravy, což je důležité ve zdejším kopcovatém terénu.

„Díky inovativní technologii jsou tyto trolejbusy schopny přejet úseky bez trakčního trolejového vedení pomocí baterií. Splňují náročné požadavky a přispívají ke snížení emisí a hluku ve městě. Cílem je poskytnout pohodlnou a ekologickou dopravu, která bude šetrná k životnímu prostředí," dodala mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková při uvedení novinky veřejnosti.