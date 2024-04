Jednoznačně nejširší nabídku najdete u domu dětí, valná část už se blíží, nebo je obsazená, další přijímají náhradníky. Jak ale vysvětlil ředitel domu dětí Jan Eichler, není potřeba hned házet flintu do žita. „Každoročně máme kolem šedesáti táborů, z nichž desítka bývá pobytová a ostatní příměstské. Teď je sice velká část obsazená, nebo téměř osazená, ale ještě v nabídce nemáme úplně všechny, nějaké přibydou a na dalších ještě pracujeme, jen rodiče musejí sledovat naše webové stránky, aby rozšíření nabídky zaznamenali včas,“ upozornil.

Cena se pohybuje od 1,5 tisíce do zhruba tří tisíc korun. „Cenu se snažíme nastavit tak, aby byla příznivá pro mladé rodiny a měli na to. Myslím, že se nám to docela daří, máme je nejlevnější ve srovnání s ostatními velkými městy,“ řekl ředitel Eichler.

U hokeje v Ústí zůstanu. Neutíkám, má jasno Agateljan. Hrozí Slovanu kraj?

Celkem šest zážitkových příměstských táborů připravuje na letní prázdniny i Knihovna Ústeckého kraje. Podle ředitelky knihovny Jany Linhartové se děti se mohou těšit nejen na knihy. „Na své si přijdou jak malí zvídavci, tak i příznivci výtvarného umění, začínající programátoři, nadšenci pro cizí jazyky nebo fandové astronomie a audiovizuálních technologií,“ shrnula nabídku. Letos se prý snažili zaujmout tematicky i obsahově co nejširší publikum. „V nabídce tak nechybí tábor, kterého se mohou zúčastnit děti již od pěti let, horní věková hranice u knihovních táborů pak končí na patnácti letech,“ pokračovala.

Příměstské tábory v Knihovně Ústeckého kraje budou probíhat vždy od pondělí do pátku od ranních do odpoledních hodin. Cena jednotlivých táborů se liší, vždy však zahrnuje nejen samotný táborový program, ale i obědy, svačiny a pitný režim, materiál na veškerou tvorbu a všechny aktivity a v neposlední řadě i cestovné na výlety a případné vstupné. Cena se pohybuje od patnácti stovek do dvou tisíc korun, ačkoliv cena za Minecraft tábor téměř dosahuje 5,3 tisíce korun.

V Tiských stěnách nad Ústím se zřítil horolezec. Přistával u něj vrtulník

Nabídku příměstských táborů v Ústí nad Labem letos obohatí například i takzvaný zapsaný ústav Veselá věda kroužky a tábory. Ačkoliv primárně mají mít tábory především naučný charakter, podle provozního ředitele ústavu Jaroslava Faltýna budou badatelské a plné zábavných vědeckých pokusů pro děti. „Děti čekají kromě pohybu a her dobrodružné aktivity, které je zavedou do fascinujícího světa vědy. Během tábora se malí badatelé mohou těšit na kulinářské experimenty, kde budou zkoumat chutě a vůně potravin a pozorovat procesy při přípravě jídla,“ uvedl.

Čeká na ně objevování tajů vzduchu a létání, hrátky s vodou, stavění vodních mlýnků ale i zkoumání blízké přírody a drobných živočichů obývajících potoky a půdu. V ceně tábora je pro děti kromě stravy a pitného režimu také spousta pomůcek, spotřební materiál na pokusy a výlet. Tábor je určen pro malé badatele předškolního věku a první stupně základních škol. V Ústí nad Labem se příměstské tábory ústavu konají jednak v prostorách ZŠ České mládeže v červenci, jednak během srpna Univerzity J. E. Purkyně. Vyjdou něco málo přes tři tisíce korun.

Mohlo by vás zajímat: Proti vysokorychlostní trati se budeme bránit vší silou, říká starostka Chlumce