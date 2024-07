Z veterán rallye let minulých. Tato od loňska.

Největší akcí auto a moto veteránů bude i letos Ústecké veterán rallye. Ta má za sebou již téměř čtvrt století, tento ročník je čtyřiadvacátý. I letos bude na co koukat, přihlásilo se již sedm desítek automobilů a ze čtyřiceti plánovaných motocyklů se již přihlásilo zhruba osmdesát procent.

Dle předpokladů tedy bude v závodu startovat tuto sobotu ráno na Mírovém náměstí (13. července v 10 hodin dopoledne) kolem stovky posádek historických vozidel. Trasa závodu vede krajinou Českého středohoří a Českého Švýcarska.

Soutěž je vypsána pro automobily a motocykly do roku výroby 1989. Budou rozděleny podle roku výroby do dvou kategorií. Kategorie vozidel do roku výroby 1954 soutěží O putovní pohár primátora města Ústí n. L., přičemž současný primátor města Petr Nedvědický závodu pro tento rok udělil svou záštitu.

