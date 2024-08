Do severních Čech tehdy pronikly dvě vojska, 20. gardová a 1. gardová tanková armáda. Sovětské jednotky se z Německa hrnuly do Československa ze všech směrů. Na Ústecko kolony vstupovali na naše území z Cínovce. Směřovaly na Teplice a vlevo na Bílinu a Louny. Sověti kromě běžných hraničních přechodů použili i ty neoficiální, či spíše průjezdy určené pro živelné pohromy, celkem zhruba třicet po celé česko-německé hranici.

Přijížděly do Československa s tím, že zde probíhá jakási kontrarevoluce. Vojáci očekávali to nejhorší. Byli vystrašení a prvosledové jednotky proto pospíchaly, než se „nepřítel“ vzchopí k odporu. Například sovětská 20. gardová armáda se hnala maximální rychlostí po hlavní trase přes Hřensko na Děčín a Ústí n. L., Litoměřice a Terezín a dále na Prahu. Už v 6.30 hodin vstoupily hlavní invazní jednotky do oblasti Prahy - Ruzyně.

Co se týká zmiňované první oběti okupace, 28letý Ústečan Petr Fridrich byl smrtelně zraněn už kolem půlnoci z 20. na 21. srpna. Oné noci opouštěl za doprovodu dívky ústeckou restauraci Budvarku. Šli na tramvaj. U stanice Pošta viděli projíždět ulicí tanky a nákladní auta. Nastoupili do tramvaje a jeli do Předlic, kde jim cestu na chvíli zatarasily další projíždějící tanky. Když dojeli na konečnou k vozovně, pokračovali dál pěšky silnicí směrem do Chabařovic.

U restaurace Lednice v Předlicích proti nim jely další tanky a auta. Fridrich poznal, že se jedná o Sovětskou armádu. Začal jim nadávat a mávat rukama. Vběhl do středu vozovky a snažil se rozjeté kolosy zastavit. „První tank skutečně zastavil. Potom šel Fridrich stranou na kraj vozovky,“ popisoval noční dění svědek, který vše pozoroval z okna svého předlického bytu.

Když Fridrich ustoupil z vozovky a tanky se daly opět do pohybu, na dlažbě se tankové pásy smekaly. Tanky jezdily ze strany na stranu. „Fridrich stál na kraji vozovky. Třetí tank dostal na dlažbě smyk a pás zachytil Fridricha. Vyhodil ho do výšky, muž pak dopadl mimo vozovku,“ vyprávěl svědek. Petr Fridrich následkům zranění podlehl.

Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti v Ústí nad Labem přijalo hlášení o zranění Petra Fridricha ve 3.40 hodin. Záznam o této události se dochoval v Národním archivu ve fondu generální prokuratury. „V usnesení Veřejné bezpečnosti je uvedeno, že příčinou smrti Petra Fridricha bylo pohmoždění mozku, zlomenina klenby i spodiny lební. Byl převezen do nemocnice, kde na následky zranění zemřel,“ líčil při několika příležitostech bývalý ředitel ústeckého archivu, historik Vladimír Kaiser.

Fridrichova smrt byla nejen zbytečná, ale také nepotrestaná. V policejním usnesení z 11. září 1968 stojí, že vyšetřování možného ublížení na zdraví Petru Fridrichovi s následkem smrti policie odkládá, protože nejde o podezření z trestného činu. Veřejná bezpečnost z lékařských záznamů navíc zjistila, že Fridrich měl v krvi 1,74 promile alkoholu.

Pro Petrovy rodiče byl 21. srpen 1968 nejkrutějším dnem jejich života. Dnes i oni odpočívají na ústeckém hřbitově na Střekově v hrobě, kde jako první spočinula urna s popelem jejich syna. Na místě jeho úmrtí se dnes nachází pamětní deska.

Ve spolupráci s Františkem Ročkem