/FOTO/ V dubnu si připomeneme spojenecké bombardování Ústí nad Labem. Stopy po něm lze nalézt ještě dnes, po 79 letech. Shodou okolností jeho ničivou sílu odhalila rekonstrukce kruhové křižovatky pod Větruší. Zde se v roce 1945 nacházela čtvrť Ostrov. Bagr při zemních pracích tu narazil na pozůstatky historických budov a stavbaři povolali k jejich ohledání muzejníky.

Rekonstrukce pod Větruší odhalila sílu válečného bombardování Ústí nad Labem. Se svolením Jiřího Preclíka | Foto: Deník/Janni Vorlíček

„Šlo o dva sklepy, kde se jasně rýsovaly cihlové klenby a omítnuté stěny. Odkryté pozůstatky staveb jsme nafotili,“ popsala nález vedoucí archeologického oddělení ústeckého muzea Eliška Wiesnerová.

Městská čtvrť Ostrov bývala vyhlášená svým rušným společenským životem. „Vyrostla už ve středověku a dostala jméno podle toho, že ji ze dvou stan od zbytku města oddělovala voda řek Labe a Bíliny,“ poznamenal ředitel muzea Václav Houfek.

Německy se jí říkalo fonetickou odvozeninou Ostr. Ústečáci se chodívali do kina, střeleckého domu s velkým sálem, hospod a kabaretů, ale i do průmyslových podniků. Daleko to odtud nebylo ani do přístavu. „Přímo prostorem dnešního kruhového objezdu se křížily ulice Ostrovní a Střelecká. Ale 17. dubna 1945 nedlouho po poledni čtvrť prakticky přestala existoval. Spojenecká letadla shodila ten den na Ústí přes 250 tun bomb,“ pokračoval Houfek.

Velká část bomb explodovala právě ve čtvrti Ostrov, jenž se ke své smůle rozkládal okolo křižovatky tří železničních tratí. Koleje totiž byly hlavním cílem náletu. O dva dny později dopadly na Ústí nad Labem další tři stovky tun bomb a opět Ostrov silně zasáhly.

„Právě v podobných sklepích, jaké se teď ukázaly při výkopových pracích, našla smrt řada místních obyvatel. Skryli se tam do bezpečí, ale dostal-li dům přímý zásah, neměli šanci. Zasypané oběti bylo možné z totálně zdevastované čtvrti vyprostit až týdny po náletu, kdy se podařilo uvolnit ulice od trosek. A poslední těla se tu našla více než rok po bombardování,“ popsal následky vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

Krom velké pravděpodobnosti dalšího odhalení sklepů na staveništi pod Větruší nelze vyloučit ani nálezy nevybuchlé munice. „Podle dobových statistik každá desátá puma nevybuchla. Proto před lety, když se kruhový objezd stavěl, provedli stavaři na místě i pyrotechnický průzkum,“ dodal ředitel Houfek.

