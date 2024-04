Pojďme nejprve trochu do historie. Chlumec byl v nedávné minulosti na pokraji totálního krachu, na jeho majetek byla kvůli dluhům vyhlášena exekuce. Ovlivňuje to i po více než 14 letech rozvoj města?

Chlumec už je na tom nyní velice dobře, ale musíme být obezřetní, aby se stejný scénář neopakoval. Oba předchozí starostové to tehdy neměli jednoduché, nemohli disponovat majetkem a dávali to všelijak dohromady. Klobouk dolů, že to zvládli.

Daří se tedy Chlumci hospodařit v zelených číslech?

V posledním volebním období se investovalo málo, město našetřilo. Díky tomu jsme ve fázi, kdy můžeme realizovat řadu projektů.

Prozraďte konkrétní čísla.

Hospodaříme s těmi našetřenými prostředky, což je 80 milionů korun, celkově pak hospodaříme s 200 miliony korun. Máme plánované velké investice, ale snažíme se čerpat dotace, abychom z rozpočtu pouštěli co nejméně peněz. Když to takhle půjde dál, nestane se nic špatného. Podařila se nám jedna z největších dotací v historii, a to na výstavbu veřejné infrastruktury v Žandově. Jde o 33 milionů.

Co všechno nyní město vlastní?

Tři příspěvkové organizace (základní škola a dvě mateřské školy, pozn. red.), budovu městského úřadu a kulturního domu. Do vlastnictví města se podařilo vrátit i zdravotní středisko, které zrekonstruujeme, nyní ladíme projekt. Trochu jsme ho oproti původním plánům zredukovali, zachováme původní půdorys, což nám ušetří další peníze. Začít stavět chceme na podzim.

Podívejte se ve videu, jak vypadá Chlumec v roce 2024:

Mluvil jsem před naším rozhovorem s několika místními občany, mladými i staršími. Právě nedostatek zdravotní péče vidí drtivá většina z nich jako velký problém. Souhlasíte?

Po doktorech byla a je opravdu velká poptávka, hlavně v rámci praktického lékaře. Byl tu lékař nasmlouvaný jen na pár hodin týdně a lidem pravidelná péče chyběla. Letos v březnu nastoupil nový lékař, ordinuje od pondělí do pátku v malé ordinaci v domě s pečovatelskou službou. Ve zrekonstruovaném středisku bude lékárna a je slíbený i zubař.

Lidé si stěžují i na nedostatek obchodů. Večerky jim nestačí. Vnímáte to také jako problém?

Ano, to je další věc, která občany trápí. Dříve tu chtěl stavět Lidl, koupil i pozemek, nakonec ze stavby u točny autobusů sešlo. Ozvala se Billa, poslední informace je taková, že se o expanzi zajímá, jednali jsme s nimi. Všichni bychom si přáli, aby tady takový supermarket byl. Úplně to ale nezáleží na městu.

Najdete další stěžejní problém Chlumce?

Málo parkovacích míst. Když se tu stavěla sídliště, moc se nepřemýšlelo nad tím, že v jedné rodině bude i více aut. I tohle se snažíme řešit a je to hodně o nalezení kompromisu, protože jsou lidé, kteří díky novému parkovišti nechtějí přijít o zeleň. Takový kompromis zkrátka musíme najít. Nejzásadnější problém je ale jiný.

Předpokládám, že jde o vysokorychlostní trať mezi Chlumcem a Stradovem, že?

Přesně tak. Chlumec je příjemné místo pro bydlení, hlavně klidné, příroda, lesy, výlety, zkrátka pohoda. To vše má narušit vysokorychlostní trať, mezi našimi dvěma částmi má vést krušnohorský tunel. Klid, díky kterému se sem lidé stěhují, v takovém případě bude pryč. Plán státu je pro nás nepřijatelný. Neustále komunikuji se správou železnic a s ministerstvem dopravy, jen s ministrem dopravy jsem se setkala už pětkrát. Budeme se bránit všemožnými prostředky, žalobami, vysokorychlostní trať může celý Chlumec změnit k horšímu.

Do města dojíždí nově strážníci z Krupky. Pracovali jste s verzí založit svoji městskou policii?

Zřizovat vlastní policii je finančně a personálně těžké, zároveň jsme ji ale chtěli mít, lidé o to na základě ankety stály. S Krupkou máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, mají velké personální obsazení a celkově technickou vybavenost na úrovni. Zkusíme to na rok. Když bude spokojenost, spolupráci prodloužíme.

Jste doktorkou práv. Využijete znalosti práva ve funkci starostky?

Rozhodně to není na škodu, naopak. Vždy je dobré si věci nastudovat z pohledu zákonů a já znalosti práva využívám často, ať už se to týká smluv, občanské vybavenosti, komunikace na úrovni politických jednání, všeho možného. Tvrdím, že funkce starostky je prací všeho druhu.

