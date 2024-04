Soutěž, do které se lze přihlásit jen jednou za život, prý byla obrovskou výzvou. Vystupování, reprezentace, mluvení do mikrofonu s porotcem, promenáda před naplněným sálem, to vše musela zvládnout.

„Já přitom byla vždy spíš taková šedá myška v koutě, která o sobě moc nedávala vědět,“ rozpovídala se čerstvá šestatřicátnice pro Ústecký deník.

O jejím postupu do nejužšího výběru rozhodla veřejnost, ve finále už ale byla jen ona a soupeřky – kolegyně. Za sympatickou zdravotní sestrou nakonec putovala stříbrná korunka.

Gratulací má stále dost. „I paní v obchodě se ke mně hlásila. Vlastně jsem to ještě nevstřebala, šlo o zážitek na celý život. Byla to reprezentace mé profese, která mě naplňuje a baví,“ řekla. Korunku má vystavenou doma ve vitríně.

Zdravotní sestrou chtěla být Michaela Sedláčková od žákovských let. „Už během studia, když jsme začali chodit na praxi do nemocnic, jsem věděla, že volba byla správná. Pomáhám, podávám pomocnou ruku, hřeje mě to u srdce. Když je spokojený pacient, je spokojená také sestra,“ přiblížila profesi Ústečanka.

Hodně lidí má o práci zdravotní sestry prý zkreslené představy. „Člověk si rychle uvědomí obrovskou zodpovědnost. Sestra je zároveň hromosvod, síto, vrba, přítel, edukátor, ošetřovatelka, pečovatelka o zdraví a duši. Je to pravá ruka lékaře i pacienta. Pacienti by si měli uvědomit, že sestra je taky člověk s vlastnímu pocity. Někdy je to i o tom umět potlačit negativní emoce a špatnou náladu. Dveře ordinace zkrátka musíte umět otevřít s úsměvem,“ prozradila svůj recept na spokojeného pacienta.

Michaela zároveň poukázala, že chvály je dnes málo, naopak stížností a negativního přístupu dost. Podle ní to je uspěchanou dobou, ale sestra musí zůstat profíkem. „I když je pravda, že někdy by nebyl na škodu kurz asertivního chování. Občas je náročné oponovat negativnímu pacientovi, co slovně útočí. Je to prostě celoživotní výzva, na jejíž cestě čeká plno překážek i překvapení,“ doplnila.

V ústecké Masarykově nemocnici pracovala čtyři roky na ARU a po její první mateřské dovolené přišla pracovní nabídka do stávajícího pracoviště EUC klinika Ústí nad Labem.

„Působím zde jako zdravotní sestra na dermatovenerologii, což je práce v ambulanci, na zákrokovém sále. Pečuji o rány, pracuji s dospělými i dětmi. V téhle práci jsem se našla a je to i kolektivem, který kolem sebe mám,“ dodala s tím, že přestože je v zaměstnání moc spokojená, rodina je u ní na prvním místě.

Ve volném čase navíc stíhá pečovat i o klienty jako sestřička návštěvní služby. „Je to taková moje srdeční záležitost a trochu i kompenzace, že už nemám vlastní babičku a dědu. I když by city neměly zasahovat do naší profese, v povolání zdravotní sestry to nejde. Tuhle práci musí člověk dělat hlavně srdcem a pochopením,“ sdělila běžkyně, která má za sebou i několik triatlonů.

Životních příběhů od pacientů si vyslechla tolik, že by o nich mohla napsat knihu. „Někdy se pak zamyslím nad tím, že si vlastně stěžujeme na hlouposti a opravdu zdraví je to nejcennější, co máme. Uvědomění si tohoto faktu ale někdy přijde pozdě. Jedno pohlazení přitom dokáže leckdy zázraky,“ vysvětlila absolventka vysoké školy oboru ošetřovatelství.

Mladým začínajícím sestřičkám doporučuje nebát se říct si o pomoc a radu. „Je to lepší než udělat kotrmelec, co nejde vzít zpět. Tahle profese je posláním a dělá se hlavně srdcem,“ uzavřela Michaela Sedláčková.

