/FOTO, VIDEO/ Štěnice, šváby, záškoláci, poházený odpad. S těmito výsledky se setkali kontroloři na sídlišti v Mojžíři, které je považované za vyloučenou lokalitu. Akce se účastnili zástupci krajské hygienické stanice, hasičského záchranného sboru, městské policie, odboru územního plánování a stavebního úřadu a odboru sociální péče. Organizovalo ji město Ústí nad Labem.

Jarní kontrola na sídlišti v Mojžíři moc velké zlepšení nepřinesla. | Video: MP Ústí n. L.

„V porovnání s minulou kontrolou, kterou jsme provedli na podzim, lze konstatovat, že se situace mírně zlepšila. Zlepšení však nebylo tak velké, aby kontroly ustaly, takže je budeme i nadále opakovat,“ poznamenal náměstek ústeckého primátora Michal Mohr s tím, že podrobné výsledky kontroly budou k dispozici po několika dnech, protože úředníci je musí nejprve zpracovat.

Co se týče štěnic a švábů, jejich přítomnost potvrdili podle městské mluvčí Romany Macové obyvatelé některých bytů v ulici Jindřicha Plachty. „Konkrétní adresy byly vybrány na základě dřívějšího šetření. Ve společných prostorách byl zjištěn nepořádek, na zemi poházený odpad, případně zbytky potravin,“ poznamenala.

Šetření provedené odborem sociální péče odhalilo, že v dopoledních hodinách byly za školou tři děti. „Případem se bude zabývat vedení příslušné základní školy, pokud by dotyční školáci skutečně dlouhodobě zanedbávali docházku, jejich rodiče by mohli skončit i před přestupkovou komisí,“ sdělil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný s tím, že mimo to strážníci kontrolovali také zaparkovaná vozidla.

„Zaměřili jsme se na jejich technický stav a přidělené registrační značky. Zajímali jsme se, jestli jsou upevněné na autě, ke kterému je úřad vydal,“ dodal Novotný.