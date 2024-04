Je to vlastně jen pár týdnů, co od obchodního domu Labe nejspíš nenávratně odvezli takzvanou „medúzu“, která byla už v žalostném stavu. Plastika sochaře Karla Kronycha je nejspíš jedním z nejznámějších z desítek podobných děl ve veřejném prostranství krajské metropole, která vznikla v období socialismu. Většina z nich je podobně zchátralá a lidé si jich už ani nevšímají. Podle studenta designu Štěpána Flekny je to velká škoda a ve své bakalářské práci na Fakultě umění a designu všechny relikty minulosti alespoň zmapoval a ilustroval neobvyklou technikou namáčení a tupování kuchyňské houbičky v inkoustu.