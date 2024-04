„Bylo potřeba ještě ve výběrovém řízení vybrat dodavatele stavby a to bychom, vzhledem k nutnosti dodržet zákonné lhůty, nestihli. Nezbylo nám, než peníze vrátit,“ popsal a pokračoval s tím, že sice požádali o udělení výjimky, ale nebyla jim udělena. „Kdybych podepsal nějakou fakturu za práce, které ještě nebyly provedeny a před ukončením výběrového řízení, dopustil bych se dotačního podvodu a to by nakonec nikomu z nás nijak neprospělo,“ poznamenal Livora s tím, že nyní bude žádat o dotace, tentokrát už NSA, samo město.

Pro normální rodinu, která by chtěla, aby její dítě mohlo trénovat i v zimě, by to totiž mimo tenisový klub na Bukově bylo takřka neúnosné. Například na Severní Terase by rodiče zaplatili za hodinu od 300 do 550 korun na hodinu, záleží na denním čase, kdy by přišli. Permanentky na pět hodin stojí dva tisíce a na deset hodin čtyři tisíce korun.

Cenu hodně ovlivňují energie, které jsou i letos stále velmi drahé. Kvůli energiím ostatně v zimní sezóně 2022 až 2023 provozovatel Petr Šimůnek ani nenafoukl nafukovací tenisovou halu (psali jsme o tom zde). „Jenom za napuštění zaplatím sto tisíc. Další faktor, pokud ji postavím a nebudu topit, stále ji musím udržovat správně natlakovanou. Stálo to měsíčně nějakých patnáct až dvacet tisíc. Teď mě to bude vycházet na minimálně šedesát tisíc korun. To je situace, kdy jste na čtyřech stech tisících,“ popsal tehdy Šimůnek.

Kritika kvůli situaci okolo tenisové haly zaznívá z lavic opozice. Zastupitel hnutí UFO Jiří Madar poznamenal, že je pro něj zklamáním, že se na to Ústí nad Labem nepodařilo dotaci získat. Podle něj stejně jako v minulosti, i tentokrát město opakovalo zásadní chybu. „K podání žádosti nebyl vysoutěžen dodavatel. Doufáme, že město se poučí z této situace a při dalším pokusu o získání dotace bude postupovat s větší pečlivostí, aby byly splněny všechny nezbytné formální požadavky. Investice do sportovišť a ústeckého sportu obecně je naše dlouhodobá priorita. Tak věříme, že novou tenisovou halu nepotká stejný osud jako plánovanou druhou ledovou plochu,“ připomněl někdejší nezdařený projekt společnosti Padok Investment.

Na starosti má novou tenisovou halu radní Pavel Tošovský. „Bez dotace zatím město její stavbu neplánuje. Což, myslím, je vzhledem k současné nepříznivé situaci pochopitelné,“ vysvětlil radní. „Projekt je ale připraven, jakmile NSA znovu vyhlásí dotační výzvu na sportovní infrastrukturu, opět o dotaci požádáme. Připravíme dopředu i výběrové řízení, které ale samozřejmě bude uplatněno pouze v případě, že dotaci město dostane,“ potvrdil a dodal, že vyhlášení dotace očekávají od poloviny dubna do konce května.

