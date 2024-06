/OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE/ Když Michaelu Mudrochovou v roce 2019 na jedné z mosteckých odborných středních škol, kde s manželem učila externě IT předměty, požádal autistický student o pracovní místo, rozhodla se založit v Havrani na Mostecku firmu TenNet family.

Michaela Mudrochová. | Foto: Se souhlasem Michaely Mudrochové

Firma dnes dává práci deseti fyzicky či psychicky limitovaným lidem, kteří společně s hlavním technikem provozují IT služby, jako je servis počítačových sítí, správu výpočetní techniky či opravy elektroniky pro neziskové a příspěvkové organizace od Chomutova až třeba po Teplice.

Tři roky fungující firma vznikla i díky podpoře Ústeckého kraje. „Spolupráce s krajem vznikla rovněž náhodou, stejně jako naše firma. I když zatím nemáme zaregistrovanou žádnou sociální službu, což je ale v plánu, přesto nám kraj poskytl příspěvek k pořízení technického vybavení,“ líčí jednatelka TenNet family Michaela Mudrochová.

Chráněná dílna tak získala například 3D tiskárnu, na kterou tiskne speciální náhradní díly, jež nejdou jinak objednat. Stejně tak si mohla pořídit speciální BGA páječku k opravě počítačových čipů, vysoce přesný mikroskop propojený s počítačem či osciloskop.

Dnes je TenNet family partnerem Místní akční skupiny Naděje. Firma má své zákazníky, s nimiž uzavírá servisní smlouvy. Patří k nim například střední či umělecké školy, azylové domy, knihovny nebo obecní úřady.

Unikátní opravy a servis

„Přímo tady v dílně provádíme specializovaný a složitý servis, který v regionu nikdo jiný nedělá. Náš technik je na to zaměřený, dokáže opravit základní desku, grafické karty, které nám třeba posílají až z USA. Jde o čistě odbornou práci. Spolupracujeme i s ostatními servisy v regionu, když si s opravou neporadí. Nebo to jsou opravy, které nikdo jiný nechce dělat či nemá tu trpělivost,“ popisuje Michaela Mudrochová.

Jako příklad dává opravu elektrického vybavení historické motorky přivezené z USA či servis základních desek do vysokozdvižných vozíků.

I když v TenNet ještě nejsou na tzv. stropu kapacity vytížení a rádi by tým doplnili, problémem jsou chybějící zájemci. „Je složité sehnat ajťáka a ještě se zdravotním postižením. Navíc není pravidlem, že když už někdo se zdravotním postižením přijde, tak že si sedne s ostatními lidmi s různými handicapy. Jednání s nimi je totiž úplně jiné, je to složitý ekosystém,“ vysvětluje manažerka. Aktuálně TenNet shání minimálně ještě jednoho ajťáka.

Stávající zaměstnanci dojíždějí většinou z blízkého či o něco vzdálenějšího okolí. Jak říká Michaela Mudrochová, není problém jim přizpůsobit pracovní dobu s ohledem na dopravu. „Lidé jsou u nás spokojení, říkají, že se do práce těší. Je tu prý klid, pohoda a neumí si představit, že by šli jinam, kde by si museli vzhledem ke své diagnóze složitě zvykat.“

Firma žije se svým okolím

Jednání se starostou Havraně by mělo v brzké době vyústit v založení kroužku pro malé ajťáky ve věku 10-15 let, které budou učit technici z TenNetu. „Seznámíme je s naším vybavením a se samotným počítačem, ukážeme jim, jak pracovat s umělou inteligencí, naprogramujeme si Lego, navrhneme a složíme vlastní PC. Chceme tím také upozornit na to, že třeba i holky můžou být dobré IT odbornice,“ připomíná Michaela Mudrochová.

V rámci akce mosteckého magistrátu „Říjen pro neziskovky“ navíc firma plánuje na 19. října v Havrani Den otevřených dveří.

Se zájmem je také očekávána nabídka komunitních dní pro lidi z obce. „Ti si k nám mohou přijít opravit vlastní počítač či tablet za pomoci našich kluků. Pomáháme i s opravami například mobilů zdejších seniorů,“ nastiňuje plány a náplň firmy Michaela Mudrochová.

Během covidové doby firma dvakrát s úspěchem zorganizovala sbírku Počítače dětem, kdy dárci z obce donesli do firmy svá starší nepotřebná nebo rozbitá PC. Technici TenNet je opravili a přístroje darovali v mostecké základní škole vytipovaným sociálně slabším žákům.

„Když takový plně funkční počítač dostal třeba osmiletý klučina, rozplakal se a na krajíčku jsme měli i my,“ říká rodilá Mostečanka, která po gymnáziu vystudovala aplikovanou ekologii, obor Krajinné inženýrství, na České zemědělské univerzitě v Praze.

„A protože mám blízko i k přírodě, absolvovala jsem nedávno ještě tříletý učební obor Truhlář. I to mě inspirovalo k výstavbě dřevostavby, v níž má dnes naše firma sídlo,“ dodává s úsměvem manažerka.