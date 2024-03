Jan Kramář z Chlumce na Ústecku na smažený sýr nedá dopustit. „Kolikrát mám strach, že zkusím něco, co mi nebude chutnat a nesním to, proto často volím smažák, hlavně na neprozkoumaných místech. Pár už jsem jich v životě měl,“ přiznal se.

Sedmadvacetiletý Jan zároveň dodal, že neřest v podobě smaženého sýra řeší aktivním pohybem. Otesánka a řezníka Krkovičku v jednom tak v Janovi nehledejte. Naopak. Je vyšší a hubený. „Vypotím to na badmintonu, v posilovně a postelovými aktivitami s přítelkyní,“ dodal s úsměvem.

Z restaurací na Ústecku, kde dostanete vynikající smažený sýr, Jan Kramář ukázal na Hostinec Pod Kaštany ve Skoroticích. Doporučili mu jej kamarádi. Na stejnou restauraci ovšem pěli ódy i čtenáři Ústeckého deníku. Pod Kaštany baví výběr z osmi druhů strouhanky i domácí tatarská omáčka. Za smažený sýr a hranolky tu dáte 169 až 179 korun, o 15 korun více vyjde varianta s kroketami.

Smažený sýr Křupavý a zlatavý pokrm se vyskytuje i v jiných evropských kuchyních už od středověku, známý je například v italské a rakouské kuchyni. Původně byl považován za jídlo pro vyšší vrstvy společnosti, v Česku se stal velmi populární už za 1. republiky. V současnosti je jedním z nejpopulárnějších českých jídel, nalézt ho lze v jídelníčku levných i vyhlášených restaurací.

Se železnou pravidelností se na smažený sýr chodí i do Fírovky na Skřivánku, čtvrti Ústí nad Labem. Mnozí Ústečané mají za to, že právě zde dělají ten vůbec nejlepší. O to víc je s podivem, že nejprodávanějším jídlem ve Fírovce je pašerák. Redaktor Ústeckého deníku tu zkusil smažák s kroketami, tedy kombinaci, která je prý ve Fírovce nejideálnější. Cena? 175 korun.

Smažený sýr je suverénně nejprodávanějším jídlem také v restauraci Chaloupka, což je další podnik, který si Ústečané ve spojitosti se smažákem chválí. Kuchaři ve známé ústecké restauraci jej dělají po desítkách, za smažák s domácími hranolky tu zaplatíte 184 korun.

Úkaz tuzemských restaurací si vede výtečně i U Kováře v Masarykově ulici. Z peněženky tu vytáhnete za smažák s bramborami 139 až 143 korun, denně tu udělají přes dvacet porcí. „O smažák je tady největší zájem, jasně vede,“ potvrdila obsluha.

Mezi dalšími tipy čtenářů se objevila i střekovská Restaurace Praha, restaurace U Kulaté báby v Povrlech, ale třeba i nedaleká Komáří Vížka na Teplicku.

