Ukrajinci prchající před ruskou agresí v jejich vlasti si musí každý rok prodlužovat status zvláštní ochrany. Až polovina plánuje podle Víta Rakušana zůstat v České republice. Prozatím žijí v nejistotě, zda budou moc v Česku zůstat. To by mohlo v blízké době skončit. V současnosti jsou totiž vybaveni v celé Evropské unii dočasnou ochranou, která platí do března příštího roku a česká vláda podle Rakušana bude tlačit své evropské partnery k jejímu prodloužení. (O veřejné debatě jsme informovali zde)

Pracovat chce na tomto tématu i na tuzemské politické scéně nezávisle na evropském vyjednávání. „Pokud parlament schválí Lex Ukrajina 7, chceme lidem, kteří nejsou nijak závislí na státu a jsou se schopni o sebe postarat, dávat perspektivu toho, že tady budou moci žít s nějakou formou trvalého pobytu,“ řekl v pondělí v Ústí nad Labem Rakušan. Příslušná změna zákona by měla začít platit nejpozději od března příštího roku. „Spolupracujeme a budeme na tomto zákonu spolupracovat i s opozicí, aby bylo jisté, že tento zákon bude platit i po volbách v roce 2025,“ doplnil ministr vnitra Rakušan.

Rekonstrukce Benešova mostu odstartovala kácením stromů, stavět se bude lávka

Možnost eutanazie by podle Rakušana měla být určena lidem, kteří značně trpí a naděje na zlepšení kvalita života u nich není. „Je to velké trápení pro ně, pro jejich blízké. Zároveň ale ještě mají nějakou svobodnou vůli. Já si umím v určitých případech, které by byly jasně vydefinovány, bylo by to probráno z pohledu lékařské etiky, představit asistované odejití ze života. To by za jasně definovaných podmínek umožněno být mělo,“ přiklonil se při pondělní debatě na stranu zastánců eutanazie Rakušan.

Vír Rakušan na debatě v Ústí n. L. Foto: Deník/Jan PechánekZdroj: Deník/Janni VorlíčekJedná se podle jeho názoru o velmi složité téma. „U manželství pro všechny jsem měl jasno, to byla pro mne jednoduchá úvaha. Tady ale zcela otevřeně přiznávám, že v tomto případě je to pro mne strašně složitá a těžká úvaha. Pokud se toto bude projednávat v parlamentu, budu ten, který bude studovat, účastnit se debat a poslouchat všechny argumenty,“ řekl ministr vnitra s tím, že zároveň s debatou o eutanazii musí jít také debata o paliativní léčbě.

Zároveň upozornil i na to, že medicína se velmi rychle vyvíjí a pacienti s nemocemi, které se mohou při dnešních znalostech zdát jen velmi těžko léčitelné, mohou mít za několik let mnohem lepší prognózu než dnes. „Můj bratr je lékařem internistou a je fascinován, že za těch 27 let, co léčí lidi, jaký ohromný pokrok medicína udělala. Diagnózy, které na začátku jeho kariéry nebylo možné léčit, je dnes možné léčit. Občas ten pokrok bývá v řádu krátkých let,“ řekl Rakušan.

Ústí má nového náměstka primátora. Stal se jím Michal Mohr z SPD

Podle Rakušana funguje v Česku princip zastupitelské demokracie, kdy si při volbách lidé vybírají politické strany podle jejich programu. Tedy včetně toho, zda zůstat či opustit Evropskou unii. „Za naší vlády určitě nemůžete počítat s tím, že budeme zpochybňovat naše členství v Evropské unii a že budeme vést diskuzi o tom, zda budeme z Evropské unie vystupovat,“ reagoval Vít Rakušan na dotaz možného opakování referenda.

Položil jej muž, který podle svých slov v roce 2003 hlasovat nemohl, protože mu bylo teprve dvanáct let. „Ano, u tak zásadní otázky jako byl vstup do Evropské unie bylo referendum, protože se jednalo o vstoupení do společenství, jehož jsme v té době nebyli. Nyní jsme aktivním členem Evropské unie, nestojíme na okraji. Je dobré přijmout mentalitu, že my jsme Evropská unie,“ dodal ministr vnitra a předseda STAN s tím, že naše směřování je jasně prozápadní a patříme do civilizačního okruhu západní Evropy.

Mohlo by vás zajímat: V Ústí opustil své fotříky a vyrazil dodávkou na tři měsíce k moři do Španělska