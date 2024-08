Hodně lidí porovnává jezero Milada v luxusní vodní plochou v Mostě. Jak to vidíte vy?

(smích) Na Miladě jsem byl mnohokrát, mostecké jezero vlastně neznám. Nevím, jak to tam vypadá bez těch plotů, reklam, dobrovolníků, sportovních hvězd a obrazovek.Tohle byla výjimečná situace, hodnotící kritéria by musel někdo předem stanovit. Mě se líbí především ten nápad, bývalý důl předělat na odpočinkovou zónu.

Byl jste v Mostě na zahájení?

Jsem už důchodce, vstupné jsem neplatil, jinak stála vstupenka 200.- Kč. Celý areál byl oplocený, všude se vyžadovala pouze platební karta, uprostřed byla dvě pódia, lehátka, velké obrazovky. Na zahájení tam bylo narváno, stál jsem trochu dál, ale Olgu Lounovou jsem poznal. Potom jsem tam byl ještě čtyřikrát. Jezdil jsem vlakem, abych si mohl dát pivko, z nádraží to bylo cca 3 km, příjemná procházka. Samozřejmě tam jezdí speciální autobusy. Dnes (8. srpna) tam bude Jarda Jágr, toho musím vidět.

close info Zdroj: Se souhlasem Miroslava Vlacha zoom_in Fanda olympijského festivalu v Mostě, Ústečan Miroslav Glier.

Bylo tam hodně sportovců a umělců, zmínil jste Olgu Lounovou, proč ji fandíte?

Fotek mám skutečně hodně. Viděl jsem slavného Šebrleho, Špotákovou, šermíře, smutné kajakáře i vysmátou tenistku Siniakovou. Myslel jsem si, že je větší. Zpěvačku Lounovou znám od roku 2017, kdy vystupovala ve Velkém Březně. Skromná, příjemná, akční a přitom vždy lidská. Mám několik společných fotek a podepsané CD. Tady jsem ji zase potkal, nezklamala, je prostě skvělá.

Co se vám v Mostě líbilo a co ne?

Pozitivně jsem hodnotil především všechna ukázková sportoviště, na tyhle prázdniny v Mostě hodně dětí bude dlouho vzpomínat. Měl jsem tam i svého jedenáctiletého vnuka, vysvětloval mi pravidla orientačního běhu, zkoušel různé trenažéry, běhal z místa na místo, prostě si to užíval. Nechutnala mi zmrzlina a kolem mobilních WC buněk byl nepořádek. Moc lidí a všichni měli žízeň (smích).

Stačil jste vůbec sledovat OH v televizi?

Sedmdesátku jsem už oslavil, ale stále mě sport baví. Už několik let jezdím z Ústí do Teplic na běžecký seriál BĚKODO, vyhledávám malé lokální běžecké akce, skvělé jsou třeba Dubice, nebo Trmice. Televizi jsem zapínal až večer, palce jsem držel našim, hlavně mladičké Lurdes Glorii Manuel. Tu bych si chtěl ještě vyfotit! Dnes (8.srpna) jsem obdržel od facebboku informaci, že jsem byl vyhodnocen, jako nejlepší fanoušek mostecké akce. To abych tam jel i na závěr!

