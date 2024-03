Ústečané budou moci za opravu lavičky a úklid chodníku zdarma do bazénu nebo zoo

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jedinečný a unikátní. Tak vidí magistrát města Ústí nad Labem připravovaný projekt Účka. O co jde? Obyvatelé krajské metropole, kteří se budou podílet na zlepšování veřejného prostranství a komunitního života, za to získají odměnu v podobě poukázek, takzvaných Úček. Jejich držitelé budou moci využívat zvýhodněných vstupů do bazénů, zoo či divadel. Některým Ústečanům ovšem nápad nevoní, vidí v něm i návrat do předrevoluční éry.

Za Účka do zoo či bazénu. Magistrát spustí projekt pro aktivní lidi. | Video: Deník/Jan Pechánek

Ústečtí radní tím chtějí podpořit kreativitu a aktivitu místních lidí a posílit jejich vztah k Ústí nad Labem. Projekt chtějí spustit v nejbližších měsících, nejpozději do konce roku 2024. „Bude to bonusový systém pro ty, kteří se aktivně podílí na zlepšování prostředí. Účastníci mohou získat body za různé dobrovolnické aktivity, jako je údržba v ulicích, výzdoba města, organizace akcí a další,“ představil projekt podrobněji radní Pavel Tošovský, jenž koordinuje participativní rozpočet. V praxi to znamená, že pokud například někdo zrenovuje lavičku, vyčistí zanedbaný prostor nebo třeba uspořádá veřejnou přednášku, bude se moci přes internetovou stránku do projektu zaregistrovat a poté získat body, takzvaná účka. Z této virtuální měny bude možné využívat volné vstupné do bazénu, zoo, muzea, divadla, městských lázní či jiných organizací spadajících do správy města Ústí nad Labem. Vidí to jako inovaci Projekt má být dle magistrátu v Česku i v zahraničí ojedinělý a inovativní. Zároveň získal zvláštní ocenění v soutěži Chytrá města, soutěž je platformou pro prezentaci a sdílení nejnovějších trendů, které mají za cíl zlepšit kvalitu života ve městech a obcích. O jeho přípravě jsme informovali zde. Hokejové Ústí odmítlo nabídku na nákup licence pro druhou nejvyšší soutěž Nápad, který by měl být letos ze strany města na poli vzájemné spolupráce s obyvateli jedním z nejvýraznějších, ovšem mnozí vnímají rozporuplně. Někteří naráží na totalitní éru a zmiňují Brigádu socialistické práce či Akci Z, což byla v komunistickém Československu nedobrovolně dobrovolná výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa některé úkoly sama nezvládala. Bezplatnou práci lidé odváděli většinou o sobotách. „Místo takových soudružských nápadů by stačilo se s lidmi normálně bavit a nevidět za každým aktivním občanem politické ohrožení,“ okomentoval na Facebooku chystanou novinku například uživatel pod jménem Mirek Koranda. „Tohle už tady bylo, vše se vrací. Nástěnkáři a užiteční hlupáci si přijdou na své. Na magistrátu si budou pít kafíčka a říkat si, jak to krásně vymysleli. Neuvěřitelné,“ řekl k Účkům muž, který si nepřeje být jmenován. Bude to jako Akce Z? Další upozorňují na to, že běžní Ústečané budou dělat práci, kterou mají za normálních okolností vykonávat zaměstnanci města. Jiní se zase obávají, že to v Ústí fungovat nebude. „Myšlenku chápu, ale nejsem si jistý, zda je to na ústecké poměry proveditelné. Dejme tomu, že člověk v dobré víře opraví lavičku nebo koš, který ale za pár dnů bude opět zničený. Mine se to účinkem. Bydlím v Krásném Březně, které potřebuje zrenovovat kompletní mobiliář, tohle třeba právě v Krásném Březně i na jiných místech fungovat nebude,“ myslí si Jaroslav Podaný. Zlost z hádky řešil ničením značek. Muže si od strážníků převzala policie Odbor strategického rozvoje ústeckého magistrátu v současné době k projektu pořádá procházky, během nichž jej představuje zájemcům. V neděli 18. února se první setkání uskutečnilo na Střekově, další o týden později v Neštěmicích, bylo také v neděli 3. března na Severní Terase. Následují další veřejná setkání, například i v Mojžíři. Projekt Účka nyní dokráčel do finále, pokračují závěrečné práce na novém webu, vznikají podmínky používání a možnosti zapojení městských organizací a firem, jimž radní doporučili, aby na zavedení spolupracovaly. Mohlo by vás zajímat: Kameny zmizelých na Střekově? Podle opozice hlavně ostuda Zdroj: Janni Vorlíček

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu