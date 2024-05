Dalo by se říci, že v lidech pomalu zakořeňuje po zkušenostech s částečnou uzavírkou okružní křižovatky pod Větruší i loňskou uzavírkou Podmokelské ulice v Krásném Březně obavy z následujících dvou let, po které by měla uzavírka trvat. Přispívají k tomu ostatně i každodenní zácpy během dopravních špiček.

Jak vysvětlil radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger (ODS), aktuálně pokračují práce na stavbě dočasné lávky přes Labe dle harmonogramu. „Zatím se žádné překážky ve stavbě neobjevily, snad to tak zůstane až do dokončení stavby. Jakmile bude hotovo, což by mělo být koncem října, či začátkem listopadu, zavřeme samotný Benešův most,“ oznámil.

Primárním účelem lávky je přeložka tří desítek inženýrských sítí, které jsou v současné době zavěšeny na konstrukci mostu. Optické kabely, elektřina včetně vysokého napětí, plyn, voda, kanalizace a další. Kraj kvůli přeložkám musel uzavřít dohromady čtrnáct smluv. Práce na lávce začaly letos v březnu kácením některých stromů a keřů na labském nábřeží na Střekově.

Právě na okamžik uzavření „Benešáku“ se nejspíš nikdo netěší, i když většina Ústečanů chápe, že most je opravdu potřeba už opravit. Stačí totiž málo a okamžitě se tu od centra města táhne zácpa.

Přičemž se bude muset novému pořádku na dva, tři roky, které má rekonstrukce trvat, přizpůsobit i MHD. Nové parciální trolejbusy „na baterku“ jezdí přes Mariánský most, kde není trolejové vedení, už dnes. „Máme jich zhruba tři desítky, celkem jich ale bude dvaačtyřicet,“ upřesnila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Na druhou stranu, v ranních dopravních špičkách tu řidiči mají veselo už dnes. Nejen na starém mostě, kde se kolony a zácpy táhnou až přes „kruháč“. Ale i na sjezdu z mostu Mariánského na opačném břehu, kvůli kterému „to“ občas „stojí“ až k benzínce. „Kolik stojí paraglide? Že bych se s ním vrhal z hradu Střekov a přelétával kolony aut až do centra. Dnes zase zácpa,“ napsal například postěžoval si ironicky například řidič Milan. „Život na Střekově je fakt veselej a bude ještě víc, až se začne s opravou mostu,“ glosoval na sociální síti.

Po zahájení rekonstrukce křižovatky pod Větruší, která má zároveň navýšit její kapacitu, zácpy mnozí začali brát jako nácvik na dobu, kdy začnou opravy Benešova mostu na ostro. „Já absolutně nechápu, koho napadlo zavřít průjezd do centra města a všechno to hnát na Předmostí. To je katastrofa, hlavně ráno se to zasekne, já musím jezdit do práce minimálně o půl hodiny dřív a to nemluvím o MHD. Zažil jsem to už jednou, když stavěly protipovodňovou vanu a to byla tehdy síla. Teď to tu máme zase,“ lomil rukama Střekovan Jindřich Macháček.

Srovnání s dvouapůlletým obdobím, po které trvala stavba protipovodňové vany v Přístavní ulici je nabíledni. Tehdy, v roce 2009, ovšem nebyly uzavřeny mosty.

Mimo dopravních komplikací si zahájení výstavby zmiňované dočasné lávky vyžádalo i omezení na cyklostezce a uzavření oblíbené kavárny Kolokafé. Náročná stavba si vyžádá použití těžké techniky, která má určité nároky na prostor, a to s ohledem nejen na plynulost prací, ale i na bezpečnost dělníků i veřejnosti. „S provozovatelem kavárny jsme se ve snaze podat mu pomocnou ruku dohodli, že požádá o dotaci z Fondu Ústeckého kraje, což učinil a nyní čeká na schválení v radě kraje,“ dodal krajský radní Rieger.

