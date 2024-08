Ctirad Mašín a Josef Mašín byli synové protinacistického odbojáře Josefa Mašína, pro které díky jejich otci znamenala svoboda více než vše ostatní. Po komunistickém puči v roce 1948 vytvořili společně s Milanem Paumerem, Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou odbojovou skupinu, která měla za cíl jakýmkoliv způsobem poškozovat a hanit pořádky v totalitním Československu.

Skupina například přepadla služebny Sboru národní bezpečnosti v Chlumci nad Cidlinou a v Čelákovicích, během akcí došlo k úmyslnému usmrcení dvou příslušníků SNB. Rovněž je známý neuskutečněný plán atentátu na tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. Mašínové později plánovali útěk za hranice s cílem nechat se vycvičit americkou armádou a vrátit se do Československa. Pro zisk peněz a následnou koupi zbraní či motorek proto přepadli vůz s výplatami, během incidentu došlo k zabití účetního, který na skupinu vytáhl pistoli.

V roce 1953 se pětice rozhodla pro útěk do západního Berlína. Z Prahy vyjeli vlakem do Chomutova, kde nasedli na autobus, který je odvezl na Horu svatého Šebestiána, odkud se vydali na Horu svaté Kateřiny, po jejímž severním úpatí procházela státní hranice. V NDR byla skupina pronásledována v jednu chvíli dokonce dvaceti tisíci policisty německé národní policie a sovětskými vojáky, emigrovat se nakonec podařilo Josefu a Ctiradu Mašínovi a Milanu Paumerovi, Janata se Švédou byli dopadeni a popraveni. Skupina měla na svědomí sedm úmrtí. Ctirad Mašín později sám otevřeně přiznal, že cílem skupiny bylo zabití komunistů a jejich spolupracovníků.

Co si o skupině bratří Mašínů myslí Ústečané? Reportér Ústeckého deníku během středečního dopoledne v ulicích města vyzpovídal dvacet respondentů. Hned devět z nich označilo Mašíny za hrdiny, kteří si zaslouží za své činy plné uznání. Pětice osob naopak Mašíny považuje za vrahy, kteří neměli soucit a zabíjeli nevinné osoby, čtyři respondenti na situaci nemají jasné stanovisko a jen dva lidé přiznali, že příběh skupiny bratří Mašínů vůbec neznají.

Viktor Víšek, který ve středu procházel přes ústecké Mírové náměstí, patří dle svých slov k lidem, kteří by v případě nouze šli jako první bránit svoji zem. I proto příběh Mašínů dobře zná. „Nejsem úplně ten, kdo je glorifikuje jako národní hrdiny, ale určitě nejsem ten, kdo je odsuzuje jako bezohledné vrahy. Řekli si, že to takhle nechtějí a šli s kůží na trh,“ přidal svůj pohled Víšek.

S pozitivní odezvou nebyl jediný, téměř polovina dotázaných se na činy skupiny dívala kladně. „Pro mě jsou bratři Mašínové podobnými hrdiny, jakými byli třeba Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří spáchali atentát na Heydricha. Některé vraždy sice příběh ovlivňují, ale na jejich hrdinství to nemá vliv. Vyhlásili otevřenou válku komunistům,“ doplnil Ústečan Jan.

Naopak pochopení pro činy skupiny bratří Mašínů nenalézá senior Bohumil Pilař. „Člověk může mít vztek, že mu vzali majetek, že není vše tak, jak chce on, ale někoho bezdůvodně zastřelit mi přijde špatné a za hranou. Jsou to vrazi, kvůli Mašínům zemřeli nevinní lidé, kteří za totalitu ani nemohli,“ poukázal s jasným názorem. Podobné stanovisko zaujímá i Hynek Čech. „Jsem zapřisáhlý antikomunista, z toho režimu mě dodnes mrazí. I proto jsem si mnoho let utvářel názor na Mašíny, přečetl spoustu materiálu a Mašínové podle mě nejsou ti, kteří by měli být vyznamenaní. Zabíjení pěšáků je mimo mísu, boj si představuji trochu jinak,“ dodal Čech.

Jeden ze skupiny bratří Mašínů, který se také prostřílel na západ, Milan Paumer navštívil před zhruba dvěma dekádami Ústí nad Labem. „Na tom není nic složitého k pochopení. Kdybychom je nechali, stálo by nás to naše životy. Bylo to buď oni, nebo my. Co se pak dělo s našimi kamarády, kterým se to nepovedlo, hovoří samo za sebe, všechny je komunisti popravili,“ řekl tehdy na veřejné debatě v budově ústeckého muzea.

V Ústí nad Labem se ke skupině bratří Mašínů vyjádřil před měsícem i prezident republiky Petr Pavel během debaty s občany, kterou pořádal regionální Deník. Mašínům státní vyznamenání neudělil a dle svých slov v budoucnu ani neudělí.

„Na fakta můžeme jen nahlížet z různého úhlu pohledu. Buďto jejich význam budeme snižovat, protože si řekneme, že to bylo děláno s noblesními cíli, nebo se na to můžeme dívat z běžného lidského pohledu, že to nebylo nutné. Já jsem se na to vždy díval jako voják, kdy se na neozbrojeném člověku násilí nepáchá. To pro mě bylo určující. Nezpochybňuji devadesát procent toho, co Mašinové udělali, ale pohled na tu jednu malou výseč jejich příběhu brání tomu, abych ji ignoroval a udělil jim státní vyznamenání,“ vzkázal v Ústí Petr Pavel.

