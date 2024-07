Po posledních krajských volbách získalo nejvíce hlasů hnutí ANO. To by měl do krajských voleb vést současný neuvolněný radní pro dopravu a chomutovský primátor Marek Hrabáč, který stojí v čele podkrušnohorského města osmým rokem. Současný hejtman Jan Schiller letos do krajských voleb nepůjde. „Chci se soustředit na senátní volby na Teplicku,“ vysvětil končící hejtman, proč se nebude v září ucházet o přízeň voličů vybírajících nové krajské zastupitele.