Komunální politici musejí podávat přiznání v případě, že pracují pro obec, město či kraj na plný úvazek a pobírají za to adekvátní plat. Deník se proto zaměřil na členy Rady Ústeckého kraje, kteří jako uvolnění právě tuto povinnost mají. Dozvíte se rovněž, jak můžete vcelku jednoduše na internetu zjistit, jestli se vaši volební favorité této povinnosti, která je přestupkem a může být ve správním řízení sankcionována až padesátitisícovou pokutou, vyhýbají nebo ji mají beze zbytku splněnu.

Nesplnění oznamovací povinnosti je zákonem o střetu zájmů řešeno primárně v režimu správního řízení a možnosti uložení pokuty. Vedle toho je samozřejmě politická odpovědnost vybraného okruhu veřejných funkcionářů, která může vést (a v některých případech už vedla) k jejich odvolání či vzdání se veřejné funkce. Pokuta může být maximálně do 50 tisíc korun.

„Přestupky projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností místně příslušné podle místa trvalého pobytu dotyčného veřejného funkcionáře,“ uvedl Pleskot s tím, že ministerstvo spravedlnosti v tomto směru pouze provádí kontroly splnění oznamovací povinnosti a zjištěná podezření ze spáchání přestupku předává příslušným správním orgánům.

„Jinými slovy ministerstvo spravedlnosti správní řízení nevede, pokuty neukládá a nemá ani k dispozici informace o počtu či výši jejich uložení.“ Informace o včasnosti podání oznámení jsou podle Pleskota veřejně dostupné. Je ale třeba pro tyto účely v Centrálním registru oznámení vyhledávat podle jednotlivých osob.

Reportér Deníku prověřil všechny uvolněné členy Rady Ústeckého kraje, a to včetně hejtmana a jeho náměstků nebo uvolněné předsedy výborů zastupitelstva kraje. Vzhledem k tomu, že pracují ve svých funkcích na plný úvazek, jsou tak vlastně zaměstnanci kraje a tím tedy veřejnými funkcionáři. Všichni si své povinnosti plní, byť někteří dodali svá přiznání výrazně po termínu. Jedním z nich je i hejtman Jan Schiller (ANO), který svůj post v čele kraje již nebude obhajovat. Kandiduje ale na Teplicku do Senátu. „Nechal jsem jej rozpracované, chtěl jsem do něj něco doplnit a neodeslal jsem jej. Byla to moje chyba, za kterou jsem dostal pokutu,“ řekl Deníku končící hejtman, který v minulých letech přiznání odevzdával vždy v termínu. Jeho případem se zabývala slánská radnice, aby byl vyloučen střet zájmů. „Nemám s tím, že se přiznání podávají, problém. Jen si myslím, že by u některých kategorií se mělo přemýšlet, zda tuto povinnost nezrušit. Například u starostů malých vesnic,“ myslí si Jan Schiller.

Veřejný funkcionář má povinnosti podat: - tzv. vstupní oznámení ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy ho do CRO zapíše tzv. podpůrný (zapisující) orgán

- tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce v předchozím kalendářním roce, a to vždy do 30. června.

- tzv. výstupní oznámení ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy do CRO zapíše tzv. podpůrný (zapisující) orgán ukončení výkonu funkce.

Několik dní měla skluz v podání přiznání lídryně Spojenců pro kraj Karolína Žákovská, která je uvolněnou členkou jednoho z krajských výborů. Do registru vložila přiznání 3. července, tedy tři dny po termínu. Ministerstvo spravedlnosti zveřejní na svých webových stránkách (ostatně, jako každý rok), i informaci o tom, kolik přestupků bylo dle jednotlivých krajů. Jestli to ale bude ještě před volbami, neví. Podle sdělení tiskového oddělení to bude během září.

O pokutách a jejich výši za nesplnění si této povinnosti rozhodují výhradně místně příslušné obce. Tamní úředníci pak o případném přestupku rozhodnou. Podle předsedy sdružení Oživení Martina Kameníka ale není takové řešení dobré. „Jednomu politikovi může u jejich obecního úřadu něco projít nebo mu to projde s velmi nízkou sankcí. U jiného obecního úřadu se na to můžou dívat jinak. Určitě by byl lepší model, kdyby bylo jedno místo, kde by se přestupky řešily. Kdyby to byl jeden správní orgán, který by to měl na starost,“ přibližuje Kameník.

Přínos vidí v tom, že se zlepšila veřejná kontrola majetku a vazeb funkcionářů na soukromý sektor. Vznikem centrální evidence se také podle Kameníka zjednodušil systém, kdy informace sbíraly tisíce úřadů. A jak zjistíte, jestli právě váš kandidát nepatří do kategorie hříšníků? Návod poskytla čtenářům Deníku Marcela Nevšímalová z ministerstva spravedlnosti.

„Ve veřejné části Centrálního registru oznámení (CRO) lze spolehlivě vyhledávat podle jména a příjmení veřejného funkcionáře, podle zastávané funkce a podle organizace, ve které daný funkcionář působí. V rámci vyhledávání lze jednotlivá kritéria libovolně kombinovat,“ podala návod prvních kroků Nevšímalová.

Na adrese https://cro.justice.cz/ doporučuje kliknout na tlačítko „Zobraz všechny“ a pomocí ikony lupy si filtry nastavit. Po vyhledání konkrétní osoby postačí zobrazit profil veřejného funkcionáře (prostým rozkliknutím řádku se jménem dané osoby). Následně se uživateli zobrazí údaje o funkcionáři včetně typu podaného oznámení, data jeho podání a období, za které bylo oznámení podáno (v případě vstupního oznámení je uveden konkrétní den, ke kterému bylo oznámení podáno).

Pokud veřejný funkcionář žádné oznámení nepodal, je v profilu v části „Oznámení“ uvedena informace „Nenalezeno žádné oznámení“. Marcela Nevšímalová dále doplnila, že pokud funkcionář zastává více funkcí, pak by měl podat vstupní a výstupní oznámení za každou funkci zvlášť, průběžné oznámení je možné podat za více funkcí najednou. „Datum zápisu, od kterého se počítá lhůta 30 dnů pro podání vstupního a výstupního oznámení, je v profilu uvedena v závorce vždy za datem zahájení či ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře a pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli, nebo svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den,“ dále řekla úřednice.

Původně měli podávat majetková přiznání všichni členové obecních a městských zastupitelstev, od toho se ale ustoupilo. I od toho, že majetková přiznání budou volně přístupná na internetu. Loni ministerstvu nepodalo majetková přiznání zhruba 7500 komunálních politiků. Vadilo jim, že by jejich majetková přiznání byla komukoliv plošně přístupná. Ústavní soud s platností od konce roku 2020 zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení. Podle soudců postačí zpřístupňovat údaje na základě žádosti, protože volné nahlížení přes internet porušuje právo na soukromí veřejných funkcionářů.

Volby do krajských zastupitelstev probíhají každé čtyři roky, a to ve všech krajích České republiky, vyjma hlavního města Prahy. Kandidovat mohou pouze politické strany, hnutí a jejich koalice. Letošní krajské volby proběhnou společně se senátními volbami 20. a 21. září 2024.

