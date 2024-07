„Přijeli jsme ze Všetat, občas do Brné zajedeme, přestože je to pro nás dálka. Už víme, že odpoledne je tu hlava na hlavě, proto si radši přivstaneme a jsme tu celé dopoledne. Líbí se nám místo, koupališť přímo u řeky a mezi kopci moc není,“ řekl hned po otevření starší pár, který vzápětí zmizel ještě do téměř prázdného bazénu.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Brouzdaliště pro děti na koupališti v Brné.

Areál v Brné disponuje třemi velkými bazény, tobogánem, brouzdalištěm pro děti a širokou škálou jiných míst, kde lze aktivně trávit čas - najdete zde dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal, půjčovnu paddleboardů, nebo saunu, která je vyhledávaným místem i v zimních měsících, otevřeno tu je po celý rok. Příchozí mohou využít i příjezd lodí přes místní přístaviště.

Oproti zrekonstruované Klíši se na některém zázemí v Brné podepisují stopy času. Například budova, ve které se kdysi podávaly obědy, vypadá katastrofálně, je však v rukou cizí společnosti, která ji doposud městu neprodala. Oproti tomu ústecké Městské služby, jenž koupaliště spravují, nechaly opravit toalety, a to po zhruba čtyřiceti letech. Areál byl ve čtvrtek ráno čistý, uklizený a posekaný.

Co se ovšem v dopoledních hodinách zdá jako idylka, to je podle návštěvníků úderem polední hodiny pryč. Na koupaliště se nahrnou stovky lidí a s nimi údajně přichází i velký nepořádek. Například v neděli se v Brné vystřídalo podle informací z pokladny více než 3,5 tisíce lidí. „Někteří se chovají jako prasata. Dopijí a kelímek zahodí, jsou tu všude tácky, kapesníčky, tampóny, ti lidé asi neznají koše, prostě odporný,“ nebrala si servítky seniorka, která je v Brné dle svých slov takřka každý den, i proto kývla na tříměsíční vstupné za více než tři tisíce korun.

Také na oficiálním facebookovém profilu koupaliště si řada lidí postěžovala na „divočinu“ v odpoledních hodinách. Někteří poukázali na slovní útoky z řad jiných návštěvníků, jiní zase na opakující se nepořádek. Zaměstnanci koupaliště z důvodu více odpadků mění koše i několikrát za den, s ohledem na vytíženost a možné konflikty zároveň klidní situaci tím, že k větším potížím mezi lidmi dochází minimálně.

„Naši návštěvníci jsou vesměs slušní, jen jich tu bylo hodně. Z toho plynou samozřejmě problémy s parkováním, fronty u stánků, plné koše, na toaletách by mohly být paní uklízečky nepřetržitě. Ale přes rekordní návštěvnost jsme neměli větší excesy. Realita je jiná, než jak ji někteří prezentují na sociálních sítích,“ reagoval facebookový profil koupaliště na zmíněné stížnosti.

Naopak recenze prostřednictvím vyhledávače google.com jsou naopak v drtivé většině případů pozitivní. Líbí se lokalita, pravidelná údržba, oproti předchozímu roku prý koupaliště prošlo změnou k lepšímu. Pomyslnou třešničkou na dortu je podle mnohých pestrá nabídka občerstvení. K dispozici je hned několik stánků s jídlem a pitím, a to podél celého koupaliště. Někde jsou populární langoše, kde jich udělají i 150 za den, jinde zase jedou tradici v podobě klobás a hranolek.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Jedno z mnoha občerstvení na koupališti v Brné.

Jeden z majitelů stánku je v Brné se svým kolosem již druhým rokem. Oproti minulé sezoně zdražil minimálně, prý v jednotkách korun a to ještě jen u pár věcí. „Hodně oblíbená je u nás velká klobása v bagetě. Přidám smaženou cibulku, salát, dresink a lidem fakt chutná. Jedou i koktejly, třeba Aperol máme přímo z Itálie. Pak jsou to samozřejmě klasiky, klobásy, hranolky, pivo, ale i ledová káva,“ popsal nejžádanější občerstvení.

Co ceny? Domácí langoš v jižní části areálu vyjde na stovku, zmíněná klobása v bagetě v prostřední části koupaliště stojí 125 korun. Za klobásu dáte 90 korun, za párek v rohlíku 40, ale i 45 korun. Za pivo zaplatíte 45 korun, v Brné najdete i točenou Plzeň za 55 korun. Za malou točenou zmrzlinu zde chtějí 35 korun, za velkou 45 korun. Na všech místech lze platit kartou, což je letošní novinka.

Stejně jako na Klíši, tak i Brnou hlídají desítky plavčíků, a to hned od rána. Z vážnějších úrazů tu pamatují hlavně rozbité hlavy u dětí. „Někdy skočí do vody tak nešťastně a neohrabaně, že si ublíží. Letos jsme tu řešili jednu rozbitou hlavu, minulý rok si pamatuji další. Naštěstí to v obou případech dobře dopadlo. Naše práce nespočívá jen v kontrolování toho, co se děje v bazénech, ale oči musíme mít všude. Když je nával, neustále kolem vody kroužíme. Také na školení většina z nás chodí častěji, než je předepsáno, není na škodu si občas vše připomenout,“ vysvětlila mladá plavčice.

Do Brné míří nejen tisíce Ústečanů, koupaliště má rovněž návštěvníky třeba i z Loun či Liberce. Areál je v provozu od roku 1931, jeho velkým bonusem je velikost a poloha v krásném polabském prostředí. I díky tomu do Brné míří více návštěvníků než na druhé městské koupaliště na Klíši.

