Honzo, mluvíme spolu u kina Hraničář a těsně před premiérou filmu Zápisník alkoholičky. Vy sám ve filmu hrajete, podle traileru se ale dá rozpoznat velmi málo, snad jen to, že jste jeden z léčených. Jaká je vaše role ve filmu? Je to tak, hraji jednoho z léčených. Postava se jmenuje sympaťák, to říká všechno. Jde o postavu, která pohne dějem, ale v rámci celého příběhu jde o zásah minimální.

Herec Jan Plouhar, Činoherní studio close info Zdroj: Deník/Milan Kilián zoom_in Herec Jan Plouhar. Pochází z Frýdku-Místku, je mu 42 let. Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kromě dlouholetého působení v ústeckém Činoherním studiu má za sebou také angažmá v Olomouci, Ostravě, Praze i Plzni. Do konce roku 2018 v Ústí zastával pozici uměleckého šéfa, kterou předal do rukou Davida Šiktance. Z televizních obrazovek lze Jana Plouhara znát z filmu Trojí život, kde ztvárnil hlavní roli, objevil se rovněž v seriálech Slunečná, Svět pod hlavou, Sever či Modrý kód. Od roku 2002 hrál ve více než třiceti filmech.

Vy jste se mihl i ve filmu Úsměvy smutných mužů, který je rovněž postavený na alkoholu. Člověk by na první dobrou řekl, že vás tohle téma baví, je to tak?

Když se podíváte kolem sebe, těžko najdete někoho, kdo s alkoholem nemá problémy. Odborníci jsou schopní říct, že alkoholismus je jedna sklenička denně, ale to pak alkoholici musí být úplně všichni. Tři piva jsou v naší společnosti běžným jevem. Když si naopak dáte něco nealkoholického, lidé se vás ptají, zda vám něco není. Je dobře, že se podobná témata otevírají, navíc ženy umí své problémy dobře skrývat, odhalení bývá daleko později než u mužů. I proto se na Zápisník alkoholičky těším, filmu přeju úspěch.

Co vůbec vy a alkohol? Máte se navzájem rádi?

Pohybuji se v prostředí, kdy mám premiéru i jednou za měsíc. Po představení ze sebe postavu mnohdy potřebujete dostat a sundat ji dvěma pivy se nabízí. Pocházím ze severní Moravy, mám kladný vztah k pálenkám, ale tvrdému alkoholu se vyhýbám, zvláště přes léto umí být nevyzpytatelný. Jsem pivař, určitě víc než vinař.

Řádil jste v mládí? Perličku určitě najdete.

Úplně nevím, jestli to chci říct. (smích) V šestnácti jsem skončil na záchytce, po měsíci na táboře v lese jsem šel na pivo a dodnes absolutně netuším, co se dělo. Měl jsem na začátku sedmdesát korun a když mě pouštěli, z kapsy jsem vytáhl padesátku. Asi mě furt někdo zval, fakt nevím. Na druhou stranu, být v Ostravě v šestnácti na záchytce výjimečný jev úplně není.

Ještě k filmům. Existují případy, kdy scénář hodíte do koše?

Stalo se mi to dvakrát. Nešlo o špatný scénář, na vině byl nesoulad s produkčním a tvůrčím týmem. V českém rybníčku se toho tolik netočí, takže každé natáčení je příležitost. U nás je málo herců, kteří si mohou dovolit ze scénářů vybírat.

Ústečan a herec Jan Plouhar před kinem Hraničář, kde v minulém týdnu probíhala premiéra filmu Zápisník alkoholičky.

Co životní role? Jaká by měla být?

Doufám, že jednou přijde, téhle výzvě se nevyhýbám. Klidně ať je gaunerská, protože gauneři jsou vlastně zásadní a slavné role, podívejte se třeba na Kmotra. Představu o ideální roli nemám, ať je to cokoliv, ale dobře napsané. Herec se musí s tématem a postavou poprat.

Pojďme k Činohernímu studiu. Divadlo čeká výměna vedení. Vy zůstáváte?

Zůstávám a hrozně se těším! Michal Somoš (nastupující ředitel, pozn. red.) je sympaťák, na první pohled vyrovnaný člověk, což je v pozici ředitele divadla možná to nejdůležitější. S Michalem Hábou (nastupující umělecký šéf, pozn. red.) se známe, dělali jsme dvě inscenace. Přál jsem si, aby výběrové řízení na šéfa vyhrál Michal Somoš. Povedlo se.

V Ústí jdete do devatenácté sezony. Po krizi jste činoherák pomáhal postavit na nohy, evidentně úspěšně. Jste na to hrdý?

Určitě. Jsem šťastný, že se činoherák podařilo zachránit. Ústí bylo vždycky slavné a známé tím, že se nebálo nových témat, nebálo se riskovat, sahalo po nových textech, otevíralo řadu otázek a hlavně dávalo šanci mladým hercům i režisérům. Myslím, že se v tomhle úplně nepoleví.

Vypíchl byste ze současných představení srdcovku?

Je víc her, na které se pořád těším, Jídelní vůz, Škola žen, Peer Gynt. Když si tyhle hry píšu do diáře, mám radost.

Je vám 42 let. Mají vás už mladí herci za mentora?

Možná trochu, ale já se snažím být spíše kamarád, kolega. Rozhodně nechci být v pozici, aby se přede mnou mladí herci báli něco zkusit. Naopak, pomůžu, poradím. Hlavně ať se přede mnou nestydí. Není důvod.

Elán viditelně neztrácíte, a to se blíží dvacet let vašeho angažmá v Ústí.

Mě to tady pořád baví, fakt nemám zaječí úmysly. Celou dobu bydlím na Střekově, abych to měl blízko do divadla. Už tu mám dokonce i trvalé bydliště, dokopal mě k tomu řidičák, který jsem si ve čtyřiceti udělal. V Brné mám zahradu, kde plánuji postavit malý baráček pro sebe, ženu, psa a malého syna, čímž tu vlastně zakotvím nastálo. Olomouc, Ostrava, Praha, Plzeň, opakovaně Ústí, bylo toho hodně. Chci se po čtyřicítce věnovat rodině, vychovat děti, postavit dům.

Dceři Emmě bude patnáct let. Kráčí ve vašich stopách?

Vůbec ne. Tancuje, maluje, ale k dramatickým kroužkům se nehrne. Momentálně má sklony k právničině, ale u dospívajících dětí se plány často mění.

Umí vás z pohledu herectví zkritizovat?

U divadla kritická opravdu je, občas až moc. U filmů už je to jiné, navíc řadu herců zná osobně, kouká na to trochu jinak.

Synu Janovi byly dva roky. K čemu ho jednou povedete?

Je dost hyperaktivní, takže tam bude muset něco být, asi sport. Hodně času teď trávíme s míčem, v rodině máme i malého hokejistu, takže možná zdědí i puk a hokejku, třeba to zkusí tam. Líbilo by se mi, kdyby jednou dělal atletiku.

Ústečan a herec Jan Plouhar před kinem Hraničář, kde v minulém týdnu probíhala premiéra filmu Zápisník alkoholičky.

Znáte Střekov, Brnou, co Ústí jako celek? Změnilo se město za dobu, co zde působíte?

Velmi málo. Díra na Míráku je pořád, občas tam jen nateče voda, zmizel kus Setuzy. Naopak nových věcí je málo. Líbí se mi stav kina Hraničář, funguje takhle snad už deset let a je skvělý. Také Dům umění je příjemný. Občas mě vcucne ústecká „Stodolní,“ ale Ústí mílovými kroky zaostává, tak to prostě je. Ne nadarmo se říká divoký sever.

Je Ústí srovnatelné s Ostravskem, ke kterému se stále hrdě hlásíte?

Ta města jsou hnusná obě. Ostrava ale má progres, od slova nejde upustila, naopak v Ústí se pořád drží. Svědčí o tom i fakt, že Ostrava se ucházela o evropské město kultury, což v minulosti třeba Plzeň, která jím byla, úplně nepotřebovala. Také skladba obyvatel v Ústí a v Ostravě je dost podobná.

Triko s logem Ostravy a třemi vykřičníky máte i na oficiální fotce z ústeckého činoheráku. Prošlo vám to bez problému?

My jsme si tehdy měli vzít triko bez potisku, jenže já takových moc nemám. Říkal jsem si, že na to málokdo přijde a když ano, třeba ho to naopak potěší. K Ostravě se hrdě hlásím, ale kdybych se dnes musel rozhodnout mezi oběma městy, zůstanu tady. Vidíte, teď mám zase třeba triko ústecké kapely Točílas. (smích) Oběma městům přeji jen to nejlepší.

