Drug-out klub funguje v Ústí nad Labem třicet let, přes dvacet let se nachází ve Velké Hradební v blízkosti knihovny či mateřské školy. Organizace se snaží postavit na nohy nejen ty, kteří trpí závislostmi všeho druhu, pomáhá v podstatě všem zdravotně postiženým osobám s různými defekty v oblasti civilizačních chorob, a to i dětem od deseti let. V centru tak řeší nejen závislosti na alkoholu či drogách a gamblerství, ale i třeba závislosti dětí na sociálních sítích nebo počítačových hrách.

Magistrát města ovšem nyní centru vystavil stopku, ze současných prostorů se musí do března vystěhovat. Ústí objekt koupilo a chce jej pro dětské skupiny. „Máme obecně velmi málo míst pro předškolní děti a řešení napjaté situace okolo toho se opravdu táhlo delší dobu. Teď se nám ji konečně podařilo vyřešit,“ řekl Ústeckému deníku náměstek primátora Michal Mohr (SPD) s tím, že město K-centru nabídlo několik nových adres, vedení organizace pomocné ruky ovšem nevyužilo z důvodu nevyhovujících podmínek. Šlo o prostory v Matiční ulici či v Předlicích.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Ústecký Drog-out klub se musí přestěhovat. Nové místo K-centrum intenzivně hledá.

Podle ředitelky ústeckého drug-out klubu Radky Kobližkové je nutností, aby se centrum nacházelo přímo ve městě, ideálně co nejblíže k vlakovému nádraží. „Nejideálnějším scénářem je, aby se k nám naši klienti dostali bez asistence městské hromadné dopravy. Dětská ambulance je navíc krajská, jezdí k nám děti z okolních měst, neměly by to tedy mít z nádraží daleko. Skřivánek či Všebořice jsou pro nás v tomto ohledu okrajové čtvrti, stejně jako Matiční ulice či Předlice. Hledáme jen v centru, momentálně o jednom místě intenzivně jednáme,“ vysvětlila Kobližková.

Ne každá budova je navíc pro provoz K-centra vyhovující. „Jsou zapotřebí větší prostory, abychom do nich mohli umístit všechny naše služby. Například dle regulí musí mít lékař svoji ordinaci, terapeut pracovnu, místnosti musí být odvětratelné, specifik je dost. Nabízené alternativy magistrátu jsme nevyužili z důvodu jejich malého prostoru,“ pokračovala Kobližková.

Krok města ředitelka považuje za nečekaný. „Je to čára přes rozpočet, nebyli jsme na to připravení. Slýcháváme, že se na současné místo nehodíme, ale s až takhle tvrdým zásahem v podobě ukončení nájmu jsme nepočítali. Jsme přitom součástí strategie města do roku 2030 a jsme také v komunitním plánu, proto vás zákonitě nenapadne, že o vás město nestojí,“ doplnila s dovětkem, že i přes vzniklé komplikace drug-out klub v žádném případě nečeká zánik. Přesun jinam ovšem musí proběhnout podle nejaktuálnějších informací do března příštího roku.

Změnu v podobě přemístění drug-out klubu naopak vítají čelní představitelé i návštěvníci Knihovny Ústeckého kraje, jejíž vědecká část se nachází právě pod K-centrem. Pohyb osob bojujících se závislostí je v místě zvýšený, což knihovně způsobuje problémy. Drogově závislí do knihovny často chodí či se před ní pohybují s injekční stříkačkou v ruce. V součinnosti s místními obyvateli i mateřskou školou nepomohly petice, před časem dokonce v areálu došlo k souloži.

„Problémy s klienty K-centra řešíme neustále. K aplikaci drog používají naše záchody a na bezplatném internetu si u nás klidně objednávají další dávky. Upřímně, stěhování centra vítáme, je to šance, jak místo zkulturnit, ať už v budově bude něco pro děti nebo pro dospělé,“ uvedla ředitelka knihovny Jana Linhartová.

Kontaktní centrum, terénní programy, adiktologická ambulance, ročně vyhledá pomoc drog out klubu až 1600 lidí. Klientela? Pestrá. „Lidé z ulice trpící závislostí na čemkoliv jsou samozřejmě nejvíce vidět, ale je to jen malá část léčených. I pracující dělník ve fabrice si chce užít život, chodí za námi hodně sportovců, manažeři, profese jsou různé. Suverénně vládne závislost na alkoholu, číslo je každý rok vyšší,“ poodhalila Kobližková.

Drug-out Klub Eviduje svoji existenci od 18. května 1994. Byl založen psychiatry Masarykovy nemocnice v čele s primářkou Zdeňkou Staňkovou. Nejdříve jako občanské sdružení a se změnou občanského zákoníku v roce 2013 se transformovalo na zapsaný spolek. Jeho nejstarší službou je Kontaktní centrum pro drogově závislé, které zahájilo provoz 1. října 1994 ve Staré ulici.

Ústecký kraj patří z hlediska užívání tvrdých drog mezi nejrizikovější místa v Česku. Na prvním místě už ovšem není heroin, ale pervitin, u mladších je to marihuana, alkohol a psychofarmaka. Ústečany také trápí prodej tvrdých drog přímo na ulici, takzvaně „něco sehnat“ je ve městě úkolem lehce řešitelným.

„Že je Ústí blízko hranic bylo v minulosti velmi určující pro růst celé problematiky. Nízká vzdělanost, skladba obyvatel, průmysl, s tím vším závislosti souvisí. Neumím si představit, že by Ústí bylo bez adiktologických služeb, když jimi mnoho Ústečanů trpí,“ uzavřela Kobližková.

Mohlo by vás zajímat: Sofian nebo Cristovao. První den festivalu Under the bridge přilákal tisíce lidí

Under the Bridge, pátek 12. července | Video: Deník/Vilém Maruš