Až do několika milionů se každoročně šplhaly mimořádné odměny, které si krajští zastupitelé sami navrhli a sami schválili. Letos, ve volebním roce, tomu tak ale není. Necelé dva týdny před krajskými volbami pravidlo posledních let porušili a odměny si nevyplatili.

Loni i předloni zastupitelé přes kritiku některých členů zastupitelstva mimořádné odměny schválili, umožňuje jim to zákon. Letos je vše jinak. A to přesto, že zastupitelé na konci prvního pololetí vyplnili potřebné podklady včetně částky, kterou si sami sobě jako odměnu navrhují. „Jako rada jsme se dohodli doporučit odměny neschválit,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO). Že by na negativní postoj vedení kraje k navrhovaným odměnám, v rozporu s přístupem posledních let, měly blížící se volby, vedení koalice odmítlo. Krajské volby se přitom konají již příští týden v pátek a v sobotu.

V původním návrhu byla také odměna pro vazebně stíhaného nyní již bývalého krajského radního a bývalého lídra ANO do krajských voleb Marka Hrabáče. Právě vyplacení odměny trestně stíhaného člověka bylo oficiálním důvodem k odmítnutí odměn, které si jednotliví zastupitelé navrhli. Podle kuloárních informací politici zvažovali možnost, že by ze seznamu Hrabáče vyškrtli a zbývající zastupitele odměnili. Podle Jiřího Kulhánka by si odměnu zasloužil například radní pro investice Tomáš Rieger, i jehož přičiněním se podařilo získat peníze nezbytné na záchranu Terezína.

Oproti předchozím letům, i s ohledem na negativní přístup vedení kraje k jejich vyplacení, byla také diskuze výrazně kratší. „Kvituji, že je to ve formátu, kdy to nechcete podpořit. Trochu mne zaráží, že jsou mezi námi lidé schopní žádat o peníze za již jednou zaplacenou činnost,“ pozastavil se nad podáním žádostí o odměny pirátský zastupitel Jiří Baudis. Sám si přitom v minulosti o odměnu požádal, v roce 2022 to bylo o více než 90 tisíc korun.

Zdůvodnění odměn samotnými zastupiteli je mnohdy více než absurdní, navrhují si odměnu například za účast na kulturních akcích nebo docházku do orgánů, do kterých byli zvoleni. „Jednání jsem se pravidelně zúčastňovala,“ napsala si například do žádosti předsedkyně výboru pro sociální věci, bezpečnost a vyloučené lokality Drahomíra Karasová.

O mimořádnou odměnu si musí požádat sami zastupitelé, kteří svou žádost také odůvodňují. Společně s Hrabáčem, který si řekl o 18 tisíc, tedy jednoměsíční odměnu neuvolněného radního, se o peníze přihlásilo 24 zastupitelů, tedy méně než polovina. Nejvyšší částku si do tabulky odměn vyplnil končící hejtman Jan Schiller, téměř 157 tisíc korun. Druhou nejvyšší částku, téměř 140 tisíc, si nárokovala náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková.

