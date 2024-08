Co se místních lidí týká, jednak je zavedení semaforu překvapilo, jednak rozdělilo. Jedni jsou pro vzhledem k blízkosti trolejbusových zastávek, nebo supermarketu s potravinami, případně dalších služeb v těsné blízkosti. Z toho totiž plyne množství chodců, včetně těch v seniorském a dětském věku, kteří po cestě do obchodu musí frekventovanou silnici přecházet po cestě tam i zpět. „Tady budou semafory minimálně pro chodce na přechodu užitečné, nebezpečných situací tu vídám každý den docela dost,“ odpověděla na dotazy například obyvatelka jednoho z okolních paneláků, která se představila jako Zdena.

Další naopak moc přívětivě na změnu neshlíží. Například řidič Jaroslav, který každý den jezdí Výstupní ulici z Dobětic do práce a zpět. „Teď mě zdržuje rozkopaná silnice, protože to opravují, ale to pochopím. Ale k čemu semafor, vždyť by dole stačil jeden pruh navíc, k odbočení do města a všichni budou spokojení,“ lamentoval.

Jenže chyba lávky, podle magistrátu má instalování světelné signalizace jiný hlavní důvod, než ten čistě bezpečnostní, jak by si mnozí mohli myslet. „Lze očekávat, že tudy povede jeden z hlavních objízdných tahů během rekonstrukce Benešova mostu, proto jsme se rozhodli provoz řídit, aby tu nevznikaly kolony. Zároveň je to poměrně frekventované místo a pohybují se tu chodci, který provoz brzdí. Takže semafory tu už zůstanou. Věříme, že si do budoucna na to řidiči zvyknou,“ vysvětlil vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.

Křižovatku u Výsluní v Krásném Březně čeká osazení světelnou signalizací.

Z pohledu plynulosti silničního provozu prý dává světelná signalizace na této křižovatce smysl i odborníku na bezpečnost v dopravě a zároveň bývalému dlouholetému koordinátorovi BESIP pro Ústecký kraj Janu Pechoutovi. „Pro mne je to nová informace. Ale když jsem tu v minulosti občas projížděl, narazil jsem na kolonu ve směru od Dobětic,“ zamyslel se.

Připomněl, že každý, kdo chce odbočit směrem na Krásné Březno a Neštěmice, brzdí i ty, kdo chtějí odbočit na druhou stranu, jakoby do centra města. „Kdyby tam byl jeden odbočovací pruh navíc, hodně by to pomohlo. Z tohoto pohledu dává semafor smysl, ale podle mého názoru by měl být zapnutý jen ve špičkách, nebo při zvýšeném provozu,“ dodal Pechout s tím, že dnešní pokročilé technologie umožňují, aby semafory v tomto směru pracovaly samočinně.

