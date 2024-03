Nový komorní muzikál je velmi volně inspirován filmem pro pamětníky Kristián s přeneseným dějem do poloviny 60. let 20. století v Ústí nad Labem. Písničky, které v něm zazní, jsou především z dílny divadla Semafor z období 60. a 70. let. Kolem 30 skladeb vybíral Josef Vejlupek asi 2 roky, a přitom si poslechl zhruba 650 nahrávek. Dával důraz na to, aby mohly být součástí děje podle námětu, který vznikl na začátku cesty k muzikálu.

Poté několik oslovených scénáristů dostalo námět a každý samostatně tvořil svou variantu scénáře. „Někdo se držel námětu více a někdo méně. Podle toho následně zařazoval navržené písničky. U vybrané varianty nakonec zbylo asi 16 skladeb a některé jsme tam následně ještě doplnili, takže teď jich je tam asi 22,“vysvětlil proces vzniku muzikálu jeho producent.

Na place se pod taktovkou režiséra Filipa Nuckollse představí devět herců, šestičlenný baletní soubor, čtyřčlenná vokální skupina a hudební doprovod obstará pětičlenná kapela umístěná na jevišti. Hlavní roli Maxe dostal Roman Zach, jeho ženu Hedviku bude hrát Linda Rybová. V muzikálu se také ukáže hudebník Petr Lüftner a jeho sestra Eliška, nebude chybět ani Jolana Smyčková v roli milenky Stelly.

Další milenku Nelu si překvapivě zazpívá profesionální mistryně světa v boxu Fabiana Bytygi známá pod přezdívkou Andělská pěst. „Ta nás příjemně překvapila svým zpěvem,“ pochválil sportovkyni režisér Filip Nuckolls, který je známý také ze svého působení v ústeckém Činoherním studiu.

Hlavní dvě hvězdy Roman Zach a Linda Rybová se učily zpěv hlavně na hereckých školách. „Další zárukou úspěchu jsou poctivé korepetice, které s námi většinou vede přímo hudební šéf muzikálu, dirigent divadla Semafor Jiří J. N. Svoboda. Ten má dlouholetou praxi z této legendární scény, která vychovala celou řadu špičkových zpěváků,“ prozradil ústecký rodák Roman Zach. Jeho muzikálová partnerka Linda Rybová přesto upozornila na náročnou přípravu. „Je to jedno velké dobrodružství, jaké jsem ještě nezažila,“ usmála se Rybová a hned uvedla příklad, který dokládá její tvrzení.

Muzikál „Zavři oči, Maxi!“ bude mít premiéru v Ústí 2. května. Na snímku je Roman Zach a Petr Matuszek.Zdroj: Se souhlasem Marka Russe„Zkouší se v Praze na dvou a v Ústí hned na třech místech. Také už se stalo, že současně probíhaly hudební a pěvecké zkoušky s některými herci v pražském divadle Semafor, zároveň druhá část souboru zkoušela v ten samý čas činoherní pasáže s režisérem v ústeckém kulturním domě a choreograf si na pronajatém tanečním sále piloval s tanečníky choreografii. A všechno klape. Říkám si, zda to náhodou neorganizuje nějaká umělá inteligence,“ pokračovala herčka rybová.

Zmíněnou choreografii má na starosti Vladimír Gončarov ze Severočeského divadla a baletu v Ústí nad Labem. „Vláďa, nositel Ceny Thálie, je zárukou úspěchu v této oblasti našeho představení,“ myslí si Nuckolls.

Autoři se snažili dostat do muzikálu i nějaké reálie z Ústí nad Labem. „Ústečan pozná, že se jedná o naše město, ale diváka v Prostějově to možná ani nenapadne, pokud si to předem někde nepřečte,“ usmál se Vejlupek. Tím prozradil, že představení nebude jen o premiéře 2. a 3. května v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Muzikál je technicky připraven tak, aby s ním mohli tvůrci vyrazit na zájezdy. „Především do dalších větších měst Ústeckého a Středočeského kraje a také do Prahy,“ poznamenal producent s tím, že diváci se mohou připravit na 110 minut zábavy.

Před tím ale probíhala složitá jednání s mnoha uvažovanými herci, hledání jejich volných termínů na společnou přípravu, na korepetice a zkoušky. „Nejedná se o práci zaběhlého souboru jednoho divadla, které si třeba pozve jednoho až dva hosty odjinud. Tady šlo doslova o vytvoření nového souboru z herců, tanečníků a hudebníků působících v různých souborech ze dvou skoro sto kilometrů vzdálených měst,“ upozornil Jiří Vejlupek, který je v Ústí známý svou pořadatelskou aktivitou na festivalu Interporta.

„Přiznám se, že jsem si v jednu chvíli myslel, že to není možné dát dohromady a že budeme muset skončit,“ přiznal majitel agentury Monia. V té chvíli si ale prý vzpomněl na slogan, kterým se řídil celý život: „Když říkáš, že to nejde, říkáš, že to neumíš. Všechno jde, jenom chtít se musí! A my v té naší partě opravdu chceme.“

