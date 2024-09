Že se každoroční akce uskuteční v plánovaném termínu, tedy v neděli 22. září, Ústeckému deníku potvrdili organizátoři půlmaratonu, kteří ve čtvrtek zároveň přijeli do Ústí nad Labem zmapovat situaci a rozseknout, zda se kvůli stále platným protipovodňovým opatřením na poslední chvíli nezmění některé části tras. „O tom bude rozhodnuto právě během čtvrtka, na základě kontroly, jak to v Ústí nad Labem momentálně vypadá. Závod ale stoprocentně bude,“ informovalo mediální oddělení RunCzech.

Trasa hlavního závodu má totiž vést i přes Střekov, konkrétně přes Benešův most, nábřeží a Železničářskou ulicí kolem Penny Marketu, podle plánku pak účastníci poběží jak přes několik ulic přímo ve městě, tak podél Tovární ulice až do Předlic a zpátky, celá trasa měří téměř 22 kilometrů. Přestože voda kromě ulice Přístaviště nezaplavila žádnou další silnici, závodníci poběží třeba kolem zavodněné cyklostezky a naskytne se jim tak sice smutný, ale nevšední pohled na rozvodněné Labe.

Ne každý ale uspořádání půlmaratonu vítá s otevřenou náručí. Nejen že během akce každoročně dochází k vleklým dopravním omezením, které ovlivňují běžný provoz, ale Ústečané se zároveň pozastavují nad tím, zda z lidského pohledu nestálo za zvážení akci zrušit, nebo alespoň posunout do doby, než se voda vrátí do svého koryta. „Půlmaraton v Ústí by se měl zrušit. Velká část lidí bude mít problém se někam dostat, další byli buď zasaženi povodněmi nebo budou pomáhat rodinám,“ přidala svůj názor prostřednictvím sociálních sítí třeba Jelena Lesová.

Co se dopravních opatření týče, omezení vjezdu či parkování platí pro téměř třicítku ulic napříč Ústím, do mnohých z nich řidiči nebudou moct vjet ani v nich zaparkovat již od brzkého nedělního rána. Dopravu nejen v centru města bude řídit policie a půlmaraton ovlivní také městskou hromadnou dopravu, v provozu bude pro cestující MHD informační centrum i bezplatná informační linka 800 100 613.

Primátor města Petr Nedvědický (ANO) již před několika dny přes webové stránky organizátorů prosil Ústečany, aby přijali s pochopením nezbytná dopravní omezení, ke kterým v den konání závodu dojde. Již čtrnáctý ročník závodu konaný dle pravidel Světové a Evropské atletiky se od začátku řadí mezi elitu dálkových běhů. V letošním roce je novinkou samostatný závod na 10 kilometrů. Celý běžecký den proběhne pod názvem Mattoni Ústí nad Labem Running festival.

