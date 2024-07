S foťákem a kamerou se pohybuje hlavně v okolí kanálu La Villet. Právě tam si své olympijské domy rozhodlo zřídit 14 účastnických zemí. A ten svůj zde má i Česko. Dominantou před vstupem do Českého domu je unikátní pohyblivá socha Věry Čáslavské od autora Davida Černého. „Kolemjdoucí jsou ze sochy úplně u vytržení,“ popsal první dojmy dokumentarista instalace uměleckého díla. „Pohyblivá socha působí jako magnet, lidé si ji stále fotí,“ usmál se. Oros, mimochodem vášnivý jezdec na koloběžce, se s autorem sochy Davidem Černým zná díky svým leteckých aktivitám. „Musel mě také odsouhlasit, že budu instalaci dokumentovat. Vyrazit se podívat do zákulisí olympiády a být u montáže něčeho skutečně unikátního, jsem nemohl odmítnout,“ dodal 48letý bývalý úspěšný badmintonista.

Byla instalace sochy před Českým domem náročná? Popište nám, jak probíhala?

Socha Věry Čáslavské je 9,5 metru vysoká a váží 7,5 tuny. Jde o velice složitý mechanismus, který se pohybuje díky elektromotorům ve třech osách. Socha je z oceli a hliníku. Do Paříže jí rozmontovanou přivezly tři náklaďáky lovosické firmy SSAD, na jednom z nich se vezl i speciální jeřáb vhodný do stísněných prostor náplavky kanálu La Villet. Montáž začala v pátek 19. července a trvala šest dní.

close info Zdroj: Se souhlasem Miroslava Orose zoom_in Ústečan Miroslav Oros dokumentoval instalaci pohyblivé sochy Věry Čáslavské. Foto: Se souhlasem Miroslava Orose

Instalaci takového díla nelze dokonale nacvičit, takže technici museli jistě překonat několik svízelných situací. Co to například bylo?

Sestavování konstrukce sochy a jednotlivých komponent sousoší na podpěrách ze žebříků, nebo osazování sochy jeřábem na podstavec, to byl docela adrenalin. Sochu ale instalovali technici, kteří ji v Přibyslavi vyráběli a vedl je hlavní konstruktér Pavel Klepetko, který ideu autora Davida Černého pomohl převést do reality. Do týmu dokonale zapadl i mladý jeřábník Vojta Jiránek. Kdyby existovala olympiáda jeřábníků, Vojta by byl adept na medaili.

Jaké jsou na tuto českou skulpturu ohlasy od místních Pařížanů? Sledovali to?

Když se podařilo dát sochu do pohybu, začaly se dít věci. Pohyblivá socha působí jako magnet. Lidé jdou okolo a jen tak na chvilku se zastaví. A pak stojí a koukají, někteří nedokážou od sochy odtrhnout zrak i několik minut. Přitom se nepohybuje nijak závratnou rychlostí, gymnastické figury naší sedminásobné olympijské vítězky vidíte spíše jako ve zpomaleném záběru. Sledujete ladnost, zážitek umocňují odrazy světla, slunce i nebe a také důmyslná konstrukce, kdy v určitých úhlech některé figury mizí nebo ztrácejí barvu, poté se zase objeví nebo vybarví.

Už ji máte také nakoukanou, že?

Už jsem se na sochu díval dohromady určitě několik hodin a stále mě to neomrzelo. A podobně to mají místní. Přestože olympiáda ještě nezačala, u sochy pořád někdo stojí, natáčí si ji, fotí, nebo se prostě jen tak kouká.

Socha stojí před Českým domem, jak ten se vám líbí?

Český dům je situován do budovy a areálu pravého francouzského kabaretu. Vnitřní prostor působil, když jsme přijeli trochu bizarně, prostě cirkus pod střechou. Postupně se ale začaly vnitřní prostory zbarvovat do českých národních barev, na pódium instalovali technici velkoplošnou obrazovku a před podium molo, po kterém budou sportovci sestupovat mezi fanoušky. Nechybí bar s mnoha výčepy, kde se bude prezentovat šestnáct českých malých pivovarů. Ve venkovních prostorách vzniká stage s několika velkoplošnými obrazovkami, svoje studio už tu má postavená Česká televize a zaparkovaný je i “Stream” - mobilní studio Radiožurnálu.

Viděl jste i olympijské domy jiných států?

Byl jsem nahlédnout i “ke konkurenci” a myslím si, že se nemáme za co stydět. Líbí se mi, že ten náš dům fanouškům nabídne perfektní servis a zázemí, možnost kvalitně sledovat přenosy sportů, na které nemají lístky a také se napřímo setkávat s českými sportovci. Před domem je na kanále také zaparkována loď, na které budou mít zázemí rodiny sportovců při jejich návštěvě olympijského domu.

Co vás ještě kromě sochy Věry Čáslavské zaujalo v českém zázemí olympiády?

Naprostou “peckou” českého olympijského domu jsou pekaři, kteří přijel s kontejnerovou pekárnou ze Sušice na Šumavě. Z dovezených surovin pečou chleba, housky, lívance, bramborové placky, a to jak pro organizátory, tak i pro běžný personál - techniky, dělníky, truhláře, elektrikáře. Dělají i čerstvou zmrzlinu a když má třeba někdo narozeniny, upečou mu bábovku ve tvaru srdce, nebo mu udělají obložený chlebový talíř. I díky nim tady všichni fungují jako jedna velká česká rodina

Pohledy na instalaci pohyblivé sochy gymnastky Věry Čáslavské od autora Davida Černéhou Českého domu v olympijské Paříži. | Video: Miroslav Oros

Už na vás v Paříží působí olympijská atmosféra?

Samozřejmě. S blížícím se začátkem olympiády přibývá lidí v českých olympijských soupravách, podívat se přišlo už i několik sportovců - byl zde předseda ČOV Jiří Kejval, cyklista Jiří Ježek nebo koordinátor sportovců a bývalý rychlostí kanoista Martin Doktor. Olympiáda ale s sebou nese bohužel i celou řadu omezení a bezpečnostních opatření, která někdy atmosféru trochu kazí.

Máte sebou i vaší koloběžku, s kterou jste projel skoro celé Česko? Jak se s ní jezdí po Paříži?

Paříže Anne Hidalgová je budováním cyklostezek proslulá a údajně i díky tomu prohrála prezidentské volby. Po Paříži se tedy cyklistům, elektrocyklistům, elektrokoloběžkářům nebo i nám běžným koloběžkářům jezdí velice dobře. Faktem ale je, že nikoho dalšího jsem na sportovní koloběžce v Paříži neviděl a působím tady trochu jako exot. Zajímavostí ale je, že personál českého olympijského domu má také k dispozici pro pohyb po okolí několik koloběžek české firmy Yedoo.

close info Zdroj: Miroslav Oros zoom_in Komplikovaný převoz a instalaci pohyblivé sochy gymnastky Věry Čáslavské od autora Davida Černého zařizovala firma SSAD Lovosice. Foto: Se souhlasem Miroslava Orose.

Máte nějaký zajímavý zážitek z příprav ze zákulisí olympiády?

Na sportoviště v centru Paříže jsem se zatím kvůli bezpečnostním opatřením nedostal, veřejnosti jsou uzavřená. V době, kdy ale odpovídám na otázky mi přišel e-mail s potvrzenou novinářskou akreditací a možností navštívit i tzv. šedé a rudé perimetry, tedy místa na břehu Sieny nebo u Eiffelovky, kde bude probíhat celá řada sportů. Jakmile mi skončí povinnosti u olympijského domu, skočím na koloběžku a pojedu se tam podívat.

Půjdete se podívat na nějaké sportovní klání?

Bohužel ne. Už jsem z domova víc než týden, povinnosti mi tady pomalu končí. Rád bych se podíval třeba na badminton, který jsem hrál a v současnosti se věnuji trénování ústecké mládeže. Paříže už mám ale docela dost a těším se domů. Navíc se s českými badmintonisty možná soukromě potkám na kafi někde poblíž olympijské vesnice.

