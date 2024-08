V Ústí nad Labem má školství na starosti radní Bohumil Ježek (SPD). „Osobně si myslím, že by to mělo být na řediteli dané školy. Oni sami nejlépe vědí, kde, ve které lokalitě jejich škola stojí a odkud jsou děti, které ji navštěvují. Pokud se některý z nich rozhodne mobil na škole zcela zakázat, podpořím ho. Mobil by měl mít ve třídě jen vyučující, především kvůli bezpečnosti. Kdyby se cokoliv stalo, je to nejrychlejší způsob, jak přivolat někoho na pomoc,“ poznamenal.

Na ZŠ Elišky Krásnohorské, kterou veřejnost považuje za jednu z těch prestižních kvůli velmi dobrým výsledkům během přijímacích zkoušek na střední školy, by školáci měli mít mobilní telefon vypnutý a uložený v aktovce, ve školní skříňce. „Nechceme to zakázat úplně. Ono je totiž v některých předmětech dobré využít možnosti, které přístroj poskytuje, například umělou inteligenci. Mohou si ho tedy na pokyn učitele vytáhnout, použít dle potřeby a pak zase vypnout a uložit,“ popsal běžnou praxi ředitel školy Martin Alinče s tím. „Mobily a kyberšikana jsou ošemetná věc, už jsme párkrát řešili natáčení učitele, focení a úpravy snímků v photoshopu,“ řekl.

Stanovisko školské inspekce Vychází z platné novelizace školského zákona. Nově ředitel školy může používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení zcela zakázat včetně přestávek, volných hodin a podobně i stanovit případné výjimky z takového zákazu, a to minimálně v rozsahu, který stanovuje školský zákon. V případě, že žák poruší školní řád tím, že používá při vyučovací hodině mobilní telefon, nelze-li jinak, vyučující má právo mobilní telefon odebrat pro zbytek vyučovací hodiny, pokud je to takto vymezeno ve školním řádu. Učitel tak zamezí dalšímu vyrušování v rámci vyučovací hodiny, případně dalšímu podvádění nebo nevhodnému zasahování do soukromí jiných například jejich natáčením. Odebírání mobilních telefonů musí být účelné a přiměřené, je vždy potřeba opřít o školní řád. Pokud tedy škola ukotví do svého školního řádu plošný zákaz užívání mobilních telefonů či obdobných zařízení, včetně přestávek, volných hodin apod., postupuje v souladu s platným zákonem. Zdroj: www.csicr.cz

Plošný zákaz zákaz mobilů ovšem nepřipravují ani v ZŠ Mojžíř, která stojí na kraji panelákové městské čtvrti, považované za sociálně vyloučenou lokalitu. Právě odsud pochází zdejší žáci. „Co se toho týká, mobily děti nesmějí užívat při hodině bez souhlasu učitele a nesmějí si je ve škole ani nabíjet. Samozřejmě, o přestávce si přístroj vzít mohou. Máme dokonce vyčleněnou mobilní lavici, u níž nikdo nesedí a kam si děti mobil vyskládají. Všichni na ně vidí a tak se nikdy neztratí. Když je to potřeba, vezmou si ho odtud,“ popsal zdejší ředitel Karel Bendlmajer.

I tady už pokusy o kyberšikanu řešili. Kantorům se ji ale podařilo zadusit v zárodku. Co se stalo? Při jedné situaci, ostré hádce dvou dětí, musela ze své autority zasáhnout učitelka. Jedno z přihlížejících dětí učitelku a aktéra hádky natočilo. „V podstatě to byla vyhrocená přestávková scéna, konflikt, který ona učitelka řešila,“ přiblížil Bendlmajer.

Podobná pravidla lze najít i v jiných školách. Hovoří o nich i sami školáci, například Honza ze ZŠ a MŠ Nová na Střekově. „Při hodině mobily nesmíme mít, o přestávce je můžeme používat. Ale zazněla zmínka o novém pravidle, že je budeme muset nechávat v batohu v šatně. Ale byla to jenom zmínka, zatím ho můžeme mít v batohu a musí být vypnutý,“ líčil. Někteří pravidlo dodržují, jiní prý potají do mobilu koukají pod lavicí. „Já si ale myslím, že to není správné. Nakonec bych tím udělal zle jen sám sobě,“ myslí si Honzík z Kamenného Vrchu.

Oslovení rodiče vnímají problém rozporuplně, v podstatě na to má každý trochu jiný názor. Shodují se ale v jednom, že do hodiny mobil nepatří a neměl by rušit výklad. Zda ho děti mají mít v aktovce ztišený, či vypnutý, anebo ho nechávat od příchodu do školy ve skříňce v šatně bývá otázkou diskuse, někdy i emotivní.

S tím, že mobily do třídy nepatří, souhlasí například matka dvou školáků Zuzana z Krásného Března. „Podle mne je to v pořádku. Když bude problém, může učitel zavolat rodičům a oni volají. Že děcka bolí hlava, mají kašel, nebo zvrací například. Když dítě něco potřebuje, může si zavolat o přestávce. Když má telefon ve třídě, kdoví co je pak napadne za hlouposti. Natáčet učitele, vyrábět v apce falešné fotky, kyberšikana. Je toho všude plno. Naopak, když je nebudou mít, popovídají si s ostatními a navážou nějaké hlubší kontakty. My jsme taky mobil neměli," myslí si.

Pro srovnání, plošný zákaz mobilních telefonů zavedli v základní škole v Turnově. Respektive zákaz používání mobilních elektronických zařízení v prostorách školy včetně přestávek, a také na akcích pořádaných školou. Žák s příchodem do školy vypne mobil a uloží jej do tašky. Může ho zapnout až po ukončení vyučování mimo budovu školy. „Nerespektováním tohoto nařízení se žák vystavuje uložení kázeňských opatření,“ uvedla škola na svém webu.

K tomuto rozhodnutí prý vedly časté nerespektování dosud platných pravidel o používání mobilních telefonů. Narůstající počet nelegálně pořizovaných fotografií, videí a jejich šíření na sociálních sítích, včetně případů kyberšikany. Slovní „nekomunikace“ mezi dětmi, snižování sociálních dovedností. Bezpečnostní riziko, protože neustálý pohled na displej přístroje hrozí úrazem na chodbách i na schodištích a další. „Žáci jsou ve škole pod stálým pedagogickým dohledem. V případě úrazu či jiné mimořádné události kontaktuje zákonné zástupce škola.

Pokud rodiče potřebují něco urgentního svému dítěti sdělit, stačí kontaktovat konkrétního vyučujícího, případně kancelář školy. Stejně tak pokud bude žák potřebovat nutně kontaktovat rodiče, požádá o to třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka,“ dodala škola.

