„To celé se děje hlavně pro cestující, pro jejich pohodlí. Místo autobusů nasadíme parciální trolejbusy, které mají více místa, změna je potřebná právě kvůli nasazení nového vozidlového parku,“ uvedla v březnu letošního roku ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi v rozhovoru pro Ústecký deník.

Cestující se na některé úpravy dívali s velkou nechutí. Vadily prodlevy linek mířících ze Střekova do centra, obyvatelé Severní Terasy si zase stěžovali na malý počet spojů z největšího ústeckého sídliště. Také vinou mnoha dopravních omezení navíc docházelo ke zpožděním, a byť během školního roku nebyla mnohdy velká, museli lidé v centru často čekat na další spoj.

Po neutichající kritice dopravní podnik připustil možné změny. Nakonec k nim zavelel, a to u čtyřech linek – 70, 76, 83 a 88. Linka 70 bude nově propojovat Klíši s Mojžířem, nebude tedy jezdit na Skalku, ale nahradí diskutovaný autobusový spoj 57, který jako jediný jezdí jen ve velmi krátkém úseku Neštěmice – Mojžíř. V minulosti během cest do Mojžíře řidiči městské hromadné dopravy čelili pravidelným problémům ze strany cestujících, i proto někteří z nich odmítali do Mojžíře jezdit.

Podle mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové díky dvanáctiměsíčnímu zavedení zvláštního provozu linky 57 došlo k celkovému uklidnění neudržitelného stavu. „Linka číslo 57 byla v provozu dvanáct měsíců a po jejím zavedení a nasazení asistentů přepravy došlo k poklesu útoků na naše řidiče, zvýšení pořádku ve vozech i celkovému uklidnění situace. Na základě podnětů od cestujících i od městského obvodu Neštěmice bude obnoven provoz trolejbusové linky,“ řekla Dvořáková s tím, že na bezpečnost ve vozech v oblasti Neštěmic a Mojžíře budou nadále dohlížet asistenti přepravy.

V Neštěmicích podle některých Ústečanů dochází kvůli skupinám čekajících na přesun do Mojžíře k výraznému rušení klidu, odstranění linky 57 by tak mělo situaci vrátit do normálního stavu. „Hlavně u neštěmické zastávky s trafikou bývá neskutečný nepořádek. Ve dne dokonce vídám, jak se v tabáku krade. Ti lidé pak spokojeně jedou do Mojžíře a to je prostě špatně,“ popsala osobní zkušenost s končící linkou 57 Martina z Neštěmic.

Co další změny? Linka 76 naváže na již zaniklý spoj 56 a pojede ze sídliště Pod Vyhlídkou do Všebořic, linka 83 propojí Předlice se Svádovem a linka 88 zamíří ze Severní Terasy rovněž na sídliště Pod Vyhlídkou. Ústečané podle prvních reakcí vidí v úpravách smysl. Od pondělí 2. září se navíc vrátí provoz linek MHD do běžného „neletního“ režimu a dojde tak ke zkrácení základního intervalu ze současných 20 na 15 minut ve špičkách pracovních dnů. Letní provoz linek je platný od 1. července do 1. září.

Ústecký deník rovněž u dopravního podniku zjišťoval, zda jsou nejaktuálnější úpravy některých linek neplánovaným zásahem do rozpočtu organizace. „Zvýšené náklady spojené se současnou úpravou linek byly projednány s objednatelem městské hromadné dopravy a budou zúčtovány v rámci roční bilance kompenzace prokazatelné ztráty,“ dodala mluvčí Jana Dvořáková.

