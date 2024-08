Jedním z největších poskytovatelů bydlení v Ústí nad Labem je společnost CPI s téměř 2,5 tisíci byty. Podle manažera ústecké pobočky Tomáše Urbíka firma neplánuje v brzké době takový zákaz kouření. „Žádné omezení kouření v řádu pro naše podnájemníky na Ústecku neevidujeme a evidováno v budoucnu ani nebude. Vidím v tom potlačení základního práva, to bychom se pak mohli bavit třeba i o grilování. Naši podnájemníci mohou být v tomto ohledu zcela v klidu,“ řekl Ústeckému deníku Tomáš Urbík s dovětkem, že stížnosti na cigaretový kouř či nedopalky CPI řeší individuální cestou.

Mezi silné kuřáky patří Ústečan Josef P. z Krásného Března. Vykouří přes dvacet cigaret denně, po práci si rád odpočine s kávou a cigaretou právě na balkoně panelového domu. „Dát si po práci kávu a cigaretu je pro mě letitý rituál, takový zákaz by mi hodně vadil a asi by zase popudil dost lidí. Nikdy by mě samozřejmě nenapadlo kouřit ve výtahu nebo na společné chodbě, ale ať si každý na svém balkoně dělá co chce. Na špačky mám popelník, neházím je přes zábradlí,“ přiblížil Josef svůj názor.

Naopak na zákaz kouření na balkonech se pozitivně dívá starosta ústeckého městského obvodu Severní Terasa Jaroslav Šimanovský (ANO). Sám bydlí v panelovém době, s vajgly, nepořádkem a všudypřítomným popelem se potýká pravidelně. „Když si dovolíte napomenout kuřáka, který vám třeba klepe popel na vyprané prádlo, často se proti vám ještě ohradí. Nejsem právník, nevím tedy, jak přesně omezení zasahuje do práv a svobod lidí, ale jako zapřisáhlý nekuřák v tom smysl vidím. Mně nepořádek od nezodpovědných kuřáků zkrátka vadí,“ přidal pohled Šimanovský.

Přestože je Severní Terasa největším sídlištěm v Ústí nad Labem, potíže s kuřáky téměř nemá. „Nepamatuji si ani na nějakou stížnost ohledně kouření. Co se týče úklidu, kvůli malému počtu lidí na úklidové práce si nemůžeme dovolit sbírat každý vajgl, zaměstnanci radnice tak alespoň pravidelně zametají zastávky, kde lidé navzdory zákazu stejně kouří,“ dodal starosta Severní Terasy.

Nabízí se také obava, zda by omezení nebylo důsledkem většího počtu nepořádku v ulicích. „Zákaz kouření na balkonech by do ulic přitáhl více lidí. Když si představím třeba skupiny kamarádů, kteří po večerech sedí na balkónech, kouří a pijí, tak si všechen bordel nechávají doma. Kdyby tam ale kouření zakázali, tak tyhle skupinky se přesunou ven, do parku nebo před dům a obávám se, že tím by vzniklo ve městě ještě více nepořádku,“ zamyslel se David H.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky za současné právní úpravy může pronajímatel zakázat kouření ve společných prostorách domů. „To zákon umožňuje a za společné prostory lze považovat i balkon nebo lodžii,“ objasnil Vladimír Řepka otázku, zda je zákaz po právnické stránce v pořádku.

Město Ústí nad Labem momentálně spravuje na šest stovek bytů a plánuje pořízení dalších. Milovníci tabákových výrobků ovšem mohou být zatím v klidu. „Ústí po vzoru Zlína omezení kouření neplánuje,“ ujistila mluvčí magistrátu Romana Macová.

Věc okomentoval pro Deník i radní a náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). „U bytů v majetku města domovní řád kouření na balkonech nebo lodžii umožňuje a změnu město zatím neplánuje a ani neeviduje žádné stížnosti obyvatel městských bytů na tuto problematiku. Stávající opatření, zejména zákon 65/2017 sb. známý jako zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, považujeme za dostatečný,“ vysvětlil Tomáš Vlach.