Mimochodem, jak stíháte svou práci speditéra a zároveň výkon funkce, co pro vás je nejsložitější?

Svoji práci kombinovanou s funkcí náměstka zvládám, ale je to opravdu hodně fyzicky i psychicky náročné. Nejsložitější je psychicky se přepínat mezi těmito dvěma odlišnými pracemi. Na druhou stranu mi ale moje civilní práce dává možnost pohledu zvenčí, mimo úřad a chápat problémy ostatních obyvatel našeho města.

Nejčerstvější novinkou, na kterou se chci zeptat, prý se bude stěhovat místními lidmi nepříliš oblíbené K – Centrum, což se roky nedařilo prosadit nikomu z městského vedení?

Ano, musím potvrdit, že na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen nákup budovy, ve které poskytuje K – Centrum služby pro drogově závislé. Tuto budovu chce město využít pro dětskou skupinu, protože máme obecně velmi málo míst pro předškolní děti. Řešení napjaté situace okolo toho se opravdu táhlo delší dobu a teď se nám ji konečně podařilo vyřešit.

Co jste centru nabídli jako alternativu, kde budou své služby poskytovat nyní?

Nabídli jsme několik míst v majetku města, například v Předlicích nebo v Matiční ulici, a případně další. Bohužel K – Centrum tyto možnosti nevyužilo s odůvodněním, že tyto prostory jsou pro ně nevyhovující. Takže si tedy hledají prostory, které jim budou vyhovovat, sami.

Podívejme se na další konkrétní záležitosti, jak pokračuje výchova majitelů a obyvatelů sídliště Mojžíř směrem k zodpovědnosti za místo, kde žijí, anebo jim patří?

Na sídlišti Mojžíř provádíme kontroly, kterých se účastní Městská policie, odbory města, hygiena, hasiči. Za tuto dobu jsme objevili řadu nedostatků, které byly a jsou řešeny. V kontrolách budeme pokračovat nadále o prázdninách a to za účasti ještě Policie ČR, s níž jsme prohloubili spolupráci na řešení problémů v Ústí nad Labem. Aby se tato situace zásadně pohnula dopředu k vyřešení, ovšem potřebujeme součinnost vlády ke změně legislativy. Bohužel, vláda se v tomto směru neangažuje. Již v listopadu roku 2022 jsme na schůzce s úředníky z ministerstva slyšeli slib, že v nejkratší době zpracují cenové mapy, ty by nám zásadním způsobem pomohly v problémových lokalitách s řešením otázky obchodníků s chudobou. Bohužel je červenec 2024 a stále jsme nic neobdrželi.

Musíte vyvíjet podobné aktivity i v ostatních lokalitách s nevalnou pověstí, co třeba Předlice, co řešíte tam?

V Předlicích řešíme obdobné problémy. Povedlo se nám lokalitu problémových garáží, kterou neoprávněně obývali drogově závislí a bezdomovci, převézt valnou většinou do majetku města a chystáme první část k demolici. V další části Předlic se městu povedlo vykoupit pět opravených činžovních domů s celkovým počtem 44 bytů, ve kterých město bude mít kontrolu nad tím, kdo bude v nájmu. Díky těmto snahám o výkup a řešení této lokality se objevili solidní investoři, kteří mají zájem vykoupit, opravit či nově postavit další byty. To mne velmi těší.

Co se centra Ústí týká, neustálý boj s bezdomovci a feťáky, nebo nedostatečná péče o domy v Hrnčířské, jak tady pokračujete?

Co se centra Ústí týká, povedlo se prosadit častější úklid, to je již viditelné. Problém je, že jsou tu lidé, kterým slušné chování nic neříká, a i kdyby pracovní čety uklízely neustále, bude po nich nepořádek. Po domluvě s vedením Policie ČR a prohloubením spolupráce, se budeme zaměřovat na častější kontroly bezdomovců a prodejců drog. Domy v Hrnčířské jsou v majetku CPI. Město s CPI jedná a jednalo i o jiných problémech a bylo nám řečeno, že byty postupně opraví a budou obsazeny bezproblémovými nájemníky.

Náměstek primátora Ústí n. L. Michal Mohr z Koalice SPD a Trikolora.

Jak bude vypadat zlepšení ve vzhledu městského centra, zatím to tu, co do reklamního smogu například, nevypadá nadějně?

Co se týká reklamního smogu, na ústeckém magistrátu bylo zřízeno oddělení kanceláře architektury města, pracují tu odborníci, kteří se touto problematikou budou zajímat. Domnívám se, že první výstupy, které se už dostaly i na veřejnost, jsou velmi nadějné. Jsem tomu rád.

Co nejdůležitější dokument Ústí, nebo-li status města, jak tvnímáte jeho prosazení?

Pravda, nikomu přede mnou se to nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce. Když nový status města na minulém zastupitelstvu schválili kolegové zastupitelé, byl jsem velice rád. Nejen, že se mi ho podařilo předložit, ale i, že se na něm všechny zúčastněné strany shodly. Konečně se ho po letech podařilo prosadit, přitom ten starý byl z roku 2012 a již absolutně nevyhovoval.

Na závěr, plány do budoucna, na čem momentálně pracujete?

Začínám se soustředit na firmy, které v Ústí podnikají a mají majetek, jež městu nedělá dobrou vizitku. Protože celý svůj život žiji v Ústí nad Labem, chci, aby naše město bylo čisté a upravené. To je plán do budoucna.

