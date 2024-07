Plány na pompézní stavbu hned vedle Benešova mostu naproti krajskému soudu vyšly na povrch už v roce 2008. Jednalo se o blokovou bytovou zástavbu s řadou obchodů a služeb, kolosální rezidence měla vrátit život na střekovský břeh. Tehdejší starosta Střekova Vlastimil Žáček už dokonce plánoval poklepání základního kamene na rok 2010, stavbě nebránil ani magistrát. Investorem byla ústecká firma AZ Sanace. Jenže z nápadu nakonec sešlo nejen kvůli hospodářské krizi, ale také vinou tahanic. Část rezidence totiž měla stát na pozemcích, jež nebyly města, ale Ředitelství silnic a dálnic. To s prodejem pozemků souhlasilo, ovšem investorovi se nepozdávala přemrštěná cena. Vznikaly rovněž petice pro uchování parku, který by kvůli stavbě zmizel.

Za dvacet let se u poklepání základního stavebního kamene vystřídala řada politiků včetně někdejšího prezidenta Miloše Zemana. Soudní kolos za dvě miliardy korun skoro pro tisíc zaměstnanců měl dávno stát na Bukově na dohled od budovy společnosti O2 a sloužit krajskému i okresnímu soudu, krajskému a okresnímu státnímu zastupitelství, probační a mediační službě a řadě dalším státním institucím. Náhrada střekovské soudní budovy by měla přívlastek druhého největšího justičního komplexu v Česku. Realizace? Ve hvězdách. Ministerstvo spravedlnosti letos zrušilo zadávací řízení k veřejné zakázce, nabídkové ceny podle něj přesáhly rozpočtové možnosti. Ministerstvo v únoru doplnilo, že připravuje nové zadávací řízení.

Fenomén hokej. Ústí nad Labem je jediné krajské město, které nedisponuje druhou ledovou plochou. Mají ji dokonce i v třicetitisícové Příbrami. Na jediném ústeckém zimáku je tak během sezony pořádný nával – na stadionu se střídají dospělí hokejisté, mládežnické kategorie, hobíci, krasobruslaři. „Když se v hale konají akce pro veřejnost, musíme jezdit jinam. O druhé hale se mluví už od roku 1985,“ řekl šéf ústecké hokejové mládeže Vladimír Evan s tím, že stejně velká města jako Ústí mají dokonce tři až čtyři plochy.

close info Zdroj: PADOK Investments zoom_in Vizualizace nové zimní haly.

Zkrátka a dobře, co je jinde standardem, to se v Ústí doposud nepodařilo dotáhnout do konce. V roce 2018 veřejnosti zástupci města představili projekt, v rámci kterého by druhý led vznikl v těsné blízkosti současného stadionu. Malý stadion měla postavit společnost Padok Sampi, coby projekt PPP. Jenže smlouva nakonec byla uznána za neplatnou a na společnost byl navíc vyhlášen konkurz. Nevyšel ani jiný plán úvodního výkopu na rok 2023. Z nezdarů tak hlavně ekonomicky profitují jinde – v Povrlech, v Děčíně, v Teplicích, v Lovosicích, v Litoměřicích.