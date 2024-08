Chtěli jste hračku pro děti, oblečení, nebo něco k zakousnutí? Do Severu. Chtěli jste cokoliv v oblíbené „třicetdevítce“ nebo v domácích potřebách? Do Severu. V domě propojujícím Mírové náměstí a ulici U Kostela bylo k sehnání v podstatě cokoliv. Jenže zájem podnikatelů provozovat v Severu svoji prodejnou uvadá.

V celém obchodním domě nyní naleznete jen 16 otevřených obchodů z 34 možných, funkčnost „obchoďáku“ se tak snížila na méně než polovinu, namísto lidí zde na každém rohu více naleznete plakáty s nabídkami pronájmu a zatažené rolety. Například obchodní plocha v přízemí o velikosti téměř 118 metrů čtverečních je k dispozici za 30 tisíc korun měsíčně plus energie. Vážných zájemců je poskrovnu.

„Nahoře to je bída, skoro nic tam není a člověk aby si tam vzal snad i baterku. Se sousedním Forem se to samozřejmě nedá srovnávat. Upřímně, i my uvažujeme o změně, nájem je čím dál dražší, vlastníci si asi myslí, že jsou tu ekonomicky stejně silní lidé jako v Praze,“ řekl Ústeckému deníku jeden z prodejců, který si nepřál být jmenován.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Trafika v OD Sever.

V Severu momentálně naleznete dvě trafiky, lékárnu, optiku, manikúru, prodejnu telefonů a několik obchodů s oblečením, z OC Forum sem před časem přesídlilo zdravotnické středisko. Dlouholetým podnájemníkem je zde firma na výrobu klíčů, zákazníkům rovněž nabízí kamerové či alarmové systémy. V minulosti obchod sídlil v podzemí, majitelé jej přesunuli do přízemí a jde o jednu z mála prodejen, kam lidé chodí ve velkém.

Obchodní dům Sever v roce 2003 nechala zrekonstruovat developerská společnost Amadeus Real. Firma však již několik let není vlastníkem obchodního domu, což Ústeckému deníku potvrdil mluvčí společnosti Karel Samec. Současný vlastník? Pražská investiční společnost Atris. Deník se spojil s nemovitostním oddělením, ovšem podrobnější informace na dotaz ohledně malého počtu prodejců s omluvou nedostal.

V souvislosti s nízkou vytížeností Severu I se nabízí otázka, zda v plánovaném Severu II bude o obchodní prostory zájem. Kolos má stát hned vedle Severu I, namísto parkoviště před průchodem Pasáž Jepa. Moderní budovu chce v Ústí postavit právě developerská firma Amadeus Real. Stavba měla být dokončena v druhé polovině minulého roku a přestože došlo ke zdržení, s projektem se nadále počítá.

close info Zdroj: AGE project/Zdeněk Šťastný/Amádeus Real zoom_in Vizualizace dostavby Severu II.

„Ústecký projekt aktuálně prochází fázemi stavebního řízení, což je obecně v Česku časově náročná etapa, kterou nejde z procesních důvodů urychlit,“ objasnil aktuální stav mediální zástupce developerské skupiny Amadeus Real Karel Samec. V budově mají být kanceláře a obchody, hovoří se například o přesídlení velké prodejny Knihy Dobrovský z OC Forum. Mimochodem – firma Knihy Dobrovský stála za nezrealizovaným projektem Rezidence Hrnčířská.

Je tak velkou otázkou, zda o prostory v Severu II bude zájem. „Za mě je to hloupost. Trochu postrádám smysl, proč jej vůbec stavět, když první dům je prázdný. Navíc není v tak hrozném stavu, takže problém bude asi jinde. Nástřel Severu II se mi líbí, ale přijde mi to prostě zbytečné a nelogické,“ vyjádřil se k situaci Ústečan Pavel, který si v pátek dopoledne do Severu zašel nechat opravit telefon.

