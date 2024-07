Začněme od nejideálnější varianty, bezplatné. Pokud řidiči odmítají za parkování platit, v centru moc variant na výběr nemají. Nechat auto lze například přímo u vlakového nádraží Ústí nad Labem – západ nebo ve Dvořákově ulici či v ulici Elišky Krásnohorské. Na rozdíl od západního nádraží jsou tato místa ale v pracovních dnech zpravidla plně obsazená. Někteří řidiči dokonce volí parkování podél Masarykovy ulice daleko za poliklinikou, do města pak míří pěšky.

„Jistoty jsou západní nádraží, nebo Forum, kde mají devadesát minut zdarma. Když má člověk ve městě něco na chvíli, Forum je asi nejlepší varianta, jak se placení vyhnout,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku v pátek dopoledne právě na parkovišti největšího ústeckého obchodního centra starší pár. Bydlí na Severní Terase, potíže s místem pro auta tak dlouhodobě řeší hlavně ve své domovské čtvrti.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Nejlevnější parkování v Ústí nad Labem je pod Mariánskou skálou

Forum nabízí více než 550 míst, po hodině a půl zde zaplatíte třicet korun za další dvě hodiny a šedesát korun za stání delší než tři a půl hodiny. Provoz? V pátek dopoledne šlo v klidu zaparkovat kdekoliv, téměř nevyužité bylo celé druhé patro horního areálu. Forum má i parkoviště pod centrem.

Vůbec nejlevnější placené parkoviště v centru města naleznete v parkovacím domě pod Mariánskou skálou u čerpací stanice Orlen. Po hodině zdarma každá další započatá hodina vychází na deset korun. Také zde bylo parkoviště poloprázdné. Protější „parking“ na Předmostí je nyní mimo provoz.

Na dohled od obou se nachází garáž pod hlavním nádražím, momentálně průjezdná jen z ulice U Nádraží. Po hodině zdarma se řidičům účtuje třicet korun za každou další. „Přijeli jsme na výlet a upřímně jsme ani místo nijak nehledali, prostě jsme to tu našli a jdeme do města. Cena se mi zdá v pohodě, i když tu budeme parkovat víc hodin, je to srovnatelné s cenami u nás v Polsku,“ shodl se pár z Katowic.

Pokud by onen pár zajel na nové parkoviště pod Větruší podél Přístavní ulice, zaplatil by méně, než zřejmě nakonec musel. Plac kousek od momentálně rekonstruované křižovatky pod železničním mostem magistrát otevřel teprve před třemi týdny a celodenní parkování stojí padesát korun. V minulosti bylo parkoviště bezplatné, nyní je parkovištěm takzvaně záchytným. „Jde o systém Park+Ride, proto je nastavená cena jiná než třeba přímo ve městě,“ vysvětlil manažer Milan Stýblo z Městských služeb, které mají parkoviště ve správě.

Kolik stojí parkování v centru Ústí? Parkovací dům pod Mariánskou skálou – první hodina zdarma, poté 10 kč/h. OC Forum – 90 minut zdarma, poté 30 kč/2 h, 60 kč/3,5 h. Palác Jordán – první hodina 20 korun, poté 25 kč/h. Zanádraží – první hodina zdarma, poté 30 kč/h. Pod Větruší – 50 kč/den. Hotel Vladimír – 20 kč/h. Winstona Churchila – 20 kč/h. Bratislavská ulice, Velká Hradební, Dlouhá a další v centru města – první hodina 40 kč, poté 70 kč/h.

Městským parkovištěm je rovněž plac u hotelu Vladimír kousek od Hraničáře. Každá hodina zde vyjde na dvacet korun, denní taxa je sto korun. Stejnou cenu platí řidiči podél přilehlé ulice Winstona Churchilla, kde jsou desítky míst. V centru lze rovněž využít ještě podzemní parkoviště v Dlouhé ulici pod palácem Jordán, za hodinu tam řidiči vytáhnou z peněženky dvacet korun a za každou další pětadvacet korun.

Tím však výčet přijatelných cen za parkování v centru Ústí končí. Pokud auto ponecháte například v Pařížské ulici podél silnice, magistrát si zde účtuje za první hodinu čtyřicet korun a za každou navíc sedmdesát korun. Totožný stav platí podél celé Velké Hradební, v Bratislavské ulici, nebo v ulici Dlouhá. Častými kontrolory, zda je vše v pořádku, jsou především v těchto místech strážníci městské policie. Pokud se se „žlutým“ papírem dostavíte na příslušné oddělení městské police, za pokutu zaplatíte většinou dvě stě až tři sta korun. Čistě soukromou záležitostí je pak velké parkoviště v prostorách bývalého autobusového nádraží, řidiči ovšem pro tuto alternativu musí vlastnit předplacenou kartu.

Naopak prodražit se může odtah vozidla. S takovou zkušeností z centra Ústí se redakci Ústeckého deníku svěřil řidič Pavel. Podle něj odtahová služba často řádí pod krajským a finančním úřadem, kde je pro účely zásobování méně než deset míst. „Odtah plus pokuta a byl jsem v tom za dva a půl tisíce,“ upozornil ostatní.

Podle starosty obvodu Ústí nad Labem – město Tomáše Kirbse (ANO) by v případě levnějších variant placeného parkování nemělo dojít v brzké době ke změně. „Účastním se pravidelně jednání na magistrátu a o zdražení se nikdo ani nezmínil. Například parkování pod Mariánskou skálou tak bude nadále za velmi příznivou cenu,“ prozradil radní. Pro obyvatele, kteří žijí přímo v centru, je ale situace z pohledu parkování prý špatná. „Míst není dostatek, navíc dnes má skoro každá rodina více aut. Je to dlouhodobý problém pro spoustu měst, my nejsme výjimkou,“ dodal Tomáš Kirbs.

