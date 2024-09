Ústí nad Labem hrozila až osmimetrová výše hladiny, momentální předpověď počítá s kulminací zkraje příštího týdne na hranici zhruba 765 centimetrů. „Přestože se situace o trochu zlepšila, protipovodňová omezení, která začnou platit již v neděli od 18.00, vychází z původních informací, a to z důvodu bezpečnosti a jistoty toho, že nedojde k nějakému překvapení,“ řekl primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) s dovětkem, že neočekává evakuaci ani zatopení nemovitostí v blízkosti řeky.

Trpělivostí se ale musí obrnit řidiči. K dopravním omezením dojde z důvodu výstavby protipovodňových stěn, rovněž také díky zatopení protipovodňové vany, o kterém informovalo Ředitelství silnic a dálnic. Průjezdná nebude silnice I/62 od Mariánského mostu po křižovatku u pěti oblouků - auta i vozidla městské hromadné dopravy tak z Mariánského mostu budou moct jet pouze ve směru na Krásné Březno. Výstupní ulice spojující právě Krásné Březno a Dobětice je i přes rekonstrukci již obousměrně průjezdná.

„Podjezd u kamenolomu do centra Krásného Března bude v provozu až do doby zatopení, v případě jeho uzavření by město dopravu svedlo Přístavní ulicí až ke kruhovému objezdu v Krásném Březně,“ informoval primátor s tím, že k dispozici bude pro auta i Benešův most, který by měl být průjezdný po celou dobu povodňového stavu.

Uzavřena bude také silnice I/30 od Předmostí až po okružní křižovatku pod Větruší, kde bude probíhat ještě během neděle výstavba protipovodňových zábran. Z Vaňova i do Vaňova půjde oběma směry projet, jen s úpravou tras, magistrát v tomto případě doporučil sledovat upravená dopravní značení.

Situace u Pětimostí po sestavení protipovodňových stěn. | Video: Deník/Martin Košťál

Také cestující městské hromadné dopravy musí počítat s objízdnými trasami. Veškeré linky do Krásného Března, Neštěmic, Mojžíře a Střekova pojedou přes výše zmíněnou Výstupní ulici. „Samozřejmě to vyvolá zpoždění na všech linkách, na Střekově je třeba počítat i s dvacetiminutovými zpožděními,“ upozornil na patálie Petr Nedvědický.

Kromě seznámení s dopravními omezeními radní uvedli, že jsou připravené zábrany u pětimostí, zároveň je připravena protipovodňová stěna na Střekově a napytlovány byly některé části Svádova a Olšinek. „Na základě předpovědi jsme využili veškeré zásoby písku, ve Svádově jsme stěnu udělali nakonec ještě o osmdesát centimetrů vyšší,“ pokračoval primátor.

Hasiči v pondělí v 7 hodin ráno přepraví techniku na střekovskou stranu města pro případ nenadálého navýšení hladiny Labe, složky integrovaného záchranného systému využijí provizorní základnu na ZŠ Kamenný vrch. Další setkání pracovních skupin i protipovodňové komise proběhne podle vyjádření města hned v pondělí.

